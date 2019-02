Zvezdnica priznava, da si nekoč želi stopiti pred oltar in imeti otroke, da pa za zdaj preprosto še ni čas za to. Foto: Reuters

Kot je vir pojasnil za Entertainment Tonight, sta se zvezdnika ujela praktično takoj, ko sta se srečala na zabavi v Los Angelesu, na kateri sta bila med drugim v družbi Rite Ore, Paris Jackson in Jaime King.

"Zagotovo je med njima ogromno skupne kemije in se že pogovarjata, kdaj se bosta ponovno srečala," je še dodal vir, ki je potrdil, da zvezdnica ne zapira možnosti, da bi šla z raperjem kdaj na zmenek.

Raper in Hiltonova razmerja sicer še nista želela komentirati, je pa zvezdnica na družbenem omrežju Instagram objavila več skupnih fotografij.

Ta novica v javnost prihaja zgolj tri mesece po tem, ko sta Hiltonova in igralec Chris Zylka po 10 mesecih zaroke sporočila, da je njune skupne poti konec. "Želim mu vse najboljše," je po propadli zaroki razložila Hiltonova. "Nekoč bi se rada poročila in imela otroke, a za zdaj sem osredotočena zgolj nase in na svoje delo."

Poleg tega je večkrat potrdila, da se po razhodu počuti dobro in da je zelo zasedena s tem, da vodi "svoj imperij". "Zelo sem zasedena. Komaj imam čas za to, da vidim svojo družino, kaj šele kaj drugega."

Machine Gun Kelly, čigar pravo ime je Richard Colson Baker, je sicer močno pozornost javnosti pritegnil lani, in sicer zaradi spora z raperjem Eminemom, ki sega v leto 2012.