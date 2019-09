Harry je po priljubljenosti v kraljevi družini na drugem mestu. Foto: Reuters

Kraljeva družina je rojstni dan najmlajšega sina princese Diane najprej proslavila na družbenih omrežjih. Žena Meghan je ob prisrčnem sporočilu delila novo sliko krsta njunega sina Archieja. "Si najboljši mož in neverjeten oče najinega sina," je zapisala ob objavi. Princu sta čestitala tudi njegov brat William in svakinja Kate, s čimer sta še dodatno utišala govorice o sporu med paroma. Princu so s prisrčnimi slikami čestitali tudi z uradnega računa kraljice Elizabete in prestolonaslednika Charlesa.

Problematični najstnik

Harry je v preteklosti pogosto razburkal mirno in uglajeno življenje kraljeve družine. V svoji burni mladosti je z neprimernimi izjavami in opazkami razburjal britansko in svetovno javnost, največ težav pa je povzročila njegova fotografija v nacistični uniformi na študentski zabavi.

Po služenju vojaškega roka pa se je princ na videz umiril in po nekaj kratkih razmerjih leta 2016 spoznal Meghan Markle. Po prvem javnem nastopu leta 2017 sta se istega leta novembra tudi zaročila. Po sanjski kraljevi poroki naslednje leto sta marca letos pričakala prvega sina Archieja. Zakonca sta pred kratkim sicer razburila britansko javnost, ker sta, čeprav zaradi skrbi za okolje nočeta imeti več otrok, najela zasebno letalo, da sta počitnice lahko preživela pri Eltonu Johnu v Nici.