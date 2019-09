Harry in Meghan sta prvič s seboj na uradne obveznosti vzela tudi Archieja. Foto: Reuters

Družina se je danes v okviru svoje afriške turneje srečala z južnoafriškim borcem proti apartheidu, nadškofom Desmondom Tutujem.

Meghan je držala svojega štirimesečnega sina v rokah, ko ju je skupaj s Harryjem pozdravil dobitnik Nobelove nagrade za mir Tutu skupaj s svojo hčerko Thandeko. Vojvodinja je opisala svojega sina kot "staro dušo", medtem ko je Tutujeva hčerka, čisto navdušena nad Archiejem, dodala, da bo pravi džentlmen. Archie se je pred kamerami odlično znašel, nadškof pa je dejal, da ima kamere v svojih genih. Kot je znano, je Meghan nekdanja igralka, Harryja pa prav tako spremljajo mediji od malih nog, piše britanski Telegraph.

Foto: Reuters

Tutu in njegova žena Leah sta že pred današnjim snidenjem sporočila, da je srečanje z britanskim vojvodo in vojvodinjo redek privilegij. To je Desmond ponovil tudi na srečanju: "Hvala za skrb in zanimanje za dobrobit naših ljudi. Lepo je spoznanje, da počnete stvari za njihov boljši jutri." Harry je dodal: "Vsi skupaj skušamo izboljšati stvari."

Prva afriška turneja

Mlada kraljeva družina je na svoji prvi afriški turneji.

Meghan se bo popoldne srečala s podjetnicami in vlagateljicami s področja tehnologije. Harry pa bo odpotoval v Bocvano, kjer bo v četrtek med drugim posadil drevo v tamkajšnjem rezervatu in obiskal projekt, ki vključuje obolele z virusom HIV. Pozneje se bo mudil še v Angoli in Malaviju, nato se bo 1. oktobra vrnil k Meghan v Južno Afriko.

Harry in Meghan na delo vzela Archieja