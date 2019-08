Hollywoodski zvezdnik je tam diplomiral leta 1993, z univerzo Moody College of Communication pa je nato od leta 2015 gostoval kot gostujoči profesor. Skupaj z režiserjem Scottom Riceom sta vodila "praktični pouk" o filmski produkciji z naslovom Od scenarija do zaslona, zdaj pa McConaugheyjevo ime v učnem načrtu stoji samo.

Foto: EPA

"Ponosni smo, da lahko profesorja McConaugheyja uradno pozdravimo v naših vrstah. Naša šola in študenti so zanj zelo pomembni, navdušeni smo, da bo z njimi delil svoj čas in talent, da bo pomagal pripraviti novo generacijo medijskih voditeljev in inovatorjev," je dejal dekan Jay Bernhardt.

McConaughey pa je po poročanju CNN-a dodal: "To je predavanje, za katerega si želim, da bi ga imel tudi jaz, ko sem bil v filmski šoli. Delo v predavalnici s temi študenti mi bo dalo možnost, da jih pripravim."

Za to je več kot kvalificiran, dodajajo na fakulteti, saj je posnel že več kot 50 filmov, v svoji vitrini pa ima tudi oskarja. Izkušnje ima tudi kot producent, po tej vlogi je najbolj znan v tv-uspešnici Pravi detektiv, kjer je tudi zaigral.

Uspeh kariere – oskarja – mu je prinesel film Klub zdravja Dallas, srečen pa je tudi v zasebnem življenju.

Foto: EPA

McConaughey je svojo ženo Camilo Alves spoznal leta 2006 v baru v New Yorku in igralec je moral vklopiti ves svoj južnjaški šarm, da je brazilska lepotica le privolila v zmenek. Resnejše je postalo v času, ko je snemal filma Vse moje bivše in Kako se znebiti fanta v 10 dneh.

Leta 2008 se je paru rodil sin Levi, sledila sta še hčerka Vida in sin Livingston.

Poročila sta se leta 2012 v McConaugheyjevem rodnemu Teksasu, kjer družina tudi živi.