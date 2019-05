Po površini so se sprehodili tudi njeni otroci. Foto: Reuters

Tudi britanska vojvodinja je prisostvovala svoj delček k mozaiku velike londonske razstave rastlin, imenovane Chelsea Flower Show. Na britanskem "vrtičkarskem koledarju" je ta razstava na Otoku sicer med najbolj prestižnimi.

Narava dobro vpliva na razvoj otroka. Foto: Reuters

Divji gozd, ki ga je ustvarila s pomočjo krajinskih arhitektov Andree Davies in Adama Whita in ga poimenovala Nazaj k naravi, je dopolnila s slapom in gugalnico. Z dispozicijo so želeli oblikovalci spomniti na pozitivne fizične in psihične učinke, ki jih ima neokrnjena narava na otroke in odrasle.

"To je naravni prostor, na katerem lahko otroci in odrasli raziskujejo," je vojvodinja povedala medijem. Kate, ki ima s princem Williamom tri otoke, se v svojem delu sicer pogosto posveča zgodnjemu razvoju otroka in okoliščinam, ki nanj vplivajo. "Verjamem, da ima stik otroka z naravo ključno vlogo pri tem, da odraste v zdravega in srečnega človeka," je še dodala ob odprtju razstave.

Nekaj utrinkov z razstave si lahko ogledate spodaj.

