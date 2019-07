V več medijih so kip zaradi lege in videza primerjali s strašilom. Foto: BoBo

Na Rožnem v občini Krško so v okviru razstave Brada Downeyja, ki poteka v ljubljanski Galeriji Vžigalica, odkrili skulpturo Melania, ki uteleša v bližnji Sevnici odraščajočo ameriško prvo damo. Naročilo je dobil rokodelec in kipar z motorno žago Aleš Župevc, znan pod imenom Maxi. Že pred uradnim odkritjem so se zvrstili prvi odzivi na družbenih omrežjih. Prva javna skulptura Melanie Trump, kot jo je označil Downey, te dni odmeva tudi v tujih medijih, ki so sicer objavili precej podobne zapise.

Francoska tiskovna agencija AFP je pisala, da se lahko zdaj rojstni kraj Melanie ponaša tudi s kipom svoje slavne hčere. "Razumem, zakaj ljudje morda mislijo, da ne odraža njenega fizičnega videza," je za AFP o skulpturi dejal Downey. Kot je dodal, se njemu zdi naravnost čudovita.

Britanski BBC je zapisal, da je rezultat umetniškega podviga ironični lesen prikaz Melanie Trump v modrem plašču in roko dvignjeno proti zraku. Nekateri domačini so skulpturo označili za sramoto in Smrketo ter da ni podobna prvi dami, so še dodali. "Tamkajšnji prebivalci so zmedeni," je ob razkritju skulpture poročal Time, pri Guardianu pa so zapisali, da je strašilu podobna skulptura v Sloveniji naletela na mešane odzive.

Kip naj bi predstavljal prvo damo na dan inavguracije njenega moža Donalda Trumpa, kar pa je bilo tudi edino navodilo, ki ga je Župevc prejel od Downeyja, piše Independent. Pri televiziji Sky News so še pojasnili, da se je Župevc rodil isti mesec in v isti porodnišnici kot Melania.

Ameriški New York Post je med drugim navajal še odziv domačinov, da je bizarna podoba žalitev slavne nekdanje sosede. "Čeprav so domačini ponosni na najbolj slaven izvoz, Melanio, niso prav nič navdušeni nad podobnostjo med kipom in njo," je poročal britanski ITV.

Podobno so skulpturo komentirali pri nemški televiziji RTL. "Moralo bi biti lepo presenečenje za kraj, ki ga zaradi Melanie obiščejo številni turisti. Ampak namesto tega se domačini razburjajo," so zapisali.

Več medijev je ob tem spomnilo tudi na turistično ponudbo v Sevnici in okolici, ki je posvečena slavni Slovenki – od tort, medu do copat.