Kobra, ki je sprožila preplah v nemškem mestu, se latinsko imenuje naja kaouthia in spada med 12 najbolj strupenih kač na svetu. Foto: Reuters

Prva je meter in pol dolgo kobro na stopnišču stanovanjske hiše srečala ženska, ki je nemudoma obvestila pristojne organe, vendar se je kača do njihovega prihoda že premaknila in skrila. "Stala sem na stopnicah in se tresla, nisem vedela, kaj naj. Potem sem stekla nazaj gor, saj je kača začela sikati in opletati z repom," je po srečanju s strupenjačo povedala stanovalka stavbe. Oblasti so za tem zaradi kače, katare strup lahko človeka ubije že v nekaj minutah, evakuirale stavbo in nekaj sosednjih hiš. Nato so gasilci zamašili cevi in odtoke stanovanj in po tleh raztrosili moko, da bi kačo lahko izsledili s pomočjo sledi, ki bi jih pustila za sabo.

Po šestih dneh je bila kača ujeta v kleti stanovanjske stavbe. Foto: EPA

Gasilci so opravili več podrobnih pregledov stavbe, a kače niso mogli izslediti. Po petih dneh, je kačo opazil komunalni delavec, ki je kosilo travo pred evakuirano stanovanjsko hišo."Zaradi hrupa se je želela hitro umakniti," je za nemško tisokovno agencijo DPA povedal 52-letni Andreas Wilczek, ki je videl, da kako se je zlatorumena kača skrila v klet. Dodal je, da pri svojem delu velikokrat naleti na kače, a da je bilo srečanje s kobro zanj vseeno velik šok.

Na kraj je nato prispel strokovnjak, ki je kačo izoliral in jo kasneje na ujel na kletnih stopnicah. Že pred ulovom so se stanovalci lahko po šestih dneh končno vrnili v svoja stanovanja, saj je bila kača v kleti pod nadzorom in bi, tudi če je strokovnjak ne bi uspel ujeti, tam sčasoma umrla zaradi pomanjkanja vode in hrane.

S primerom se zdaj ukvarja policija, saj so gasilci pri pregledovanju stanovanjske stavbe v enem izmed stanovanj našli terarije, v katerih je bilo več kot 20 strupenih kač. Živali so bile zasežene, lastnik stanovanja pa očitke, da je bila kobra del njegove zbirke strupenjač, še vedno odločno zanika.

Pobegla kača je preplah nedavno povzročila na naših tleh, ko je konec julija prebivalcu Branika pobegnil štiriletni kraljevi piton. Podoben primer se je zgodil tudi lani, ko je Pirančane na ulicah presenetila rdeča kobra.