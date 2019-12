O dosežku je poročala celo svetovna tiskovna agencija Reuters, ki je zapisala, da je Mariborčan, ki na Nizozemskem študira oblikovanje igric, v soboto premagal preostalih pet finalistov. Tekmovanje je potekalo na sedežu dirkaške ekipe formule ena McLaren v Wokingu pri Londonu.

Na strani te britanske ekipe so zapisali, da so se finalisti pomerili v šestih dirkaških izzivih - štirje so potekali na simulatorju, dva pa v pravem vozilu modela 570S GT4 na dirkališču v Dunsfoldu. Kevin je blestel tako na simulatorju kot na stezi - inštruktorji so pohvalili njegov slog vožnje, v vsakem krogu je uspel izboljšati svoj čas.

Po uspehu je Mariborčan dejal: "Navdušen sem, da sem zmagal na tekmovanju McLaren Shadow Project Grand Final. Na simulatorju tekmujem že od 13. leta, a niti sanjalo se mi ni, da bom uspel priti do te točke. Celoten teden je bil izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil. Upam, da bo ta zmaga pomenila odskočno desko za mojo nadaljnjo kariero v e-športu. Komaj čakam, da bom v prihodnji sezoni sodeloval z McLarnom."

Za nagrado bo Rebernak leta 2020 namreč postal del McLarenove vadbene ekipe, ne skriva pa ambicij, da si želi nekoč postati član prave dirkaške ekipe, morda celo v formuli ena.

S simulatorja v pravi avtomobil

"Prenos veščin in znanja, ki jih tekmovalci uporabljajo pri virtualnem dirkanju v pravi avtomobil je bistvo tega tekmovanja. Pri McLarenu verjamemo, da e-šport predstavlja plodna tla, ki jih je treba varovati in opazovati, saj na njih uspevajo tekmovalci, ki jih bomo nekoč lahko posedli za volan pravega avtomobila," pa je dejal izvršni direktor McLaren Racinga Zak Bown.

Med finalisti je bil tudi 33-letni Nemec Jan Saathof, ki je na invalidskem vozičku, zato tekmuje na posebej prilagojenem simulatorju, saj ne more uporabljati pedalov. Je prvi invalid v samem vrhu dirkaškega e-športa.

Prevlada moških

Na tekmovanje se je prijavilo neverjetnih več kot pol milijona igralcev - in čisto vsi med njimi so bili moškega spola, zato pri McLarnu že tuhtajo, kako bi lahko v prihodnjih letih več priložnosti ponudili tudi ženskam. "Že letos smo v kvalifikacijah opazili nekaj res hitrih tekmovalk. Menimo, da potrebujejo le nekaj inštrukcij in treninga za preboj," je dejal Leeston Bryant, vodja e-športa pri McLarnu.