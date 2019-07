Foto: EPA

Vse se je začelo s Facebookovim dogodkom z naslovom Juriš na Območje 51, vseh nas ne morejo ustaviti, ki je načrtovan za 20. september. Do zdaj je udeležbo na dogodku potrdilo že 850 tisoč ljudi, 740 tisoč pa jih dogodek zanima. Kot pravijo v opisu dogodka snovalci, jih tudi krogle ne morejo ujeti, če tečejo kot junaki animirane serije Naruto.

Dogodek je sprožil pravo viralno evforijo objav in idej za napad. Glavna motivacija domnevnih udeležencev je seveda videti Nezemljane, nekateri pa imajo z njimi v šali tudi bolj romantične načrte. Kot pravijo uporabniki so nad ljubeznijo na zemlji razočarani, zato so edina možnost partnerji iz vesolja. Večina samooklicanih rešiteljev vesoljcev pa je kljub različnim namenom za podvig enotna, da si bodo domov prinesli vsaj enega Nezemljana.

Poleg tega so že pripravili več seznamov, obvezne opreme, med katerimi je na primer majica z napisom Če me ustreliš, si neumen, s katero bodo vojski preprečili, da strelja na njih.

Vse skupaj je seveda velika šala in težko je pričakovati, da bo na sredi nevadske puščave zares kdaj videti milijonske množice. Nedvomno pa se bo nekaj ljudi udeležilo dogodka, zato so predstavniki ameriškega vojnega letalstva že jasno povedali, da bodo vojaško bazo v primeru poskusa vdora zavarovali. Letos so varnostne sile že ustrelile moškega, ki je poskušal v bazo vdreti v neobičajnem ovalnem vozilu.

Začetki govoric o nenavadni dejavnosti v puščavi na jugu Nevade so se začele v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so tam začeli razvijati vohunska letala U2. Leta 2013 je vojska tudi uradno potrdila obstoj razvojne baze za skrivne tehnologije, kar pa ni ustavilo špekulacij o obstoju Nezemljanov.