Primer je zadeval vročo kavo, ki je bila postrežena dekličinem očetu in se je iz neznanih razlogov prevrnila. Foto: AP

Tožnica v postopku je bila deklica, ki je od zdaj že propadle avstrijske letalske družbe Niki Luftfahrt zaradi opekline zahtevala odškodnino, saj se je nanjo polila kavo, ki jo je imel oče postavljeno na zložljivem pladnju pred seboj. Šlo je za polet iz Palme de Mallorce na Dunaj.

Družba je trdila, da ni odgovorna za pripetljaj, saj Montrealska konvencija, ki med drugim ureja odškodnino žrtvam letalskih nesreč, v primeru zamud in izgub prtljage, ne pokriva tovrstih nesreč. Pri prevozniku so še opozorili, da konvencija ne ponuja definicije beseda "nesreča", zato bi morala biti odgovorna le za nesreče, ki so povezane s tveganjem ob in med poletom, a v tem primeru ni šlo za to. Dodali so, da "dejansko ni bilo mogoče ugotoviti, ali se je lonček s kavo prevrnil zaradi napake na zložljivi mizici ali zaradi tresljajev letala".

Odškodnina ne velja le za tveganja, povezana z poletom

Sodišče je v odločitvi zapisalo, da se običajni pomen pojma "nesreča" razume kot "nepredviden nenameren škodni dogodek" in da je cilj Montrealske konvencije uvesti sistem objektivne odgovornosti letalskih družb, pri tem pa ohranjati "pravično ravnotežje interesov" med prevoznikom in potniki, zato odškodnina ne more veljati le za tveganja, povezana z poletom. Letalsko družbo se lahko razbremeni odgovornosti ali se ji ta omeji le, če dokaže, da je škodo povzročil ali k njej prispeval potnik sam.

"Sodišče torej odgovarja, da zadevni pojem "nesreča" zajema vse položaje, ki se zgodijo na letalu, v katerih je predmet, s katerim se potnikom zagotavlja storitev, potniku povzročil telesno poškodbo, ne da bi bilo treba proučiti, ali so ti položaji posledica tveganja, ki je tipično za letalski prevoz," so sodbo končali sodniki.

Primer se bo zdaj vrnil na avstrijsko sodišče, ki bo moralo ob upoštevanju sodbe sodišča v Luksemburgu sprejeti končno odločitev.