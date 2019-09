Kot je znano, bodo poletne olimpijske igre prihodnje leto znova potekale v Tokiu, in sicer med 24. julijem in 9. avgustom. Ker pa je takrat tudi v japonski prestolnici vrhunec poletne vročine – temperature praviloma v tem obdobju presežejo 30 stopinj Celzija, svoje pa doda še visoka vlaga – organizatorji preizkušajo različne recepte, kako vročino omiliti vsaj za gledalce.

Julija, ko je bilo v omenjeni metropoli tekmovanje v odbojki na mivki (FIVB Beach Volleyball World Tour) in ko so temperature presegle 31 stopinj (to je tudi meja, pri kateri tokijske oblasti svojim prebivalcem v času najhujše vročine odsvetujejo gibanje na prostem), so tako postavili tribune s strehami, ki so gledalcem dajale vsaj malo sence, na voljo so jim bili tudi klimatizirani prostori za počitek, redno so jim delili hladno vodo in ledene kocke, na nekaterih delih pa so preizkusili tudi škropljenje z meglico.

31 stopinj je tista meja, pri kateri začnejo tokijske oblasti svoje prebivalce opozarjati, naj se izogibajo gibanju na prostem, sploh pa športnim dejavnostim. Foto: Reuters

A za zdaj noben ukrep ni prinesel želenih rezultatov, zato so se Japonci zatekli k skrajnosti: 13. septembra, ko bo v Tokiu potekalo tekmovanje kajakov in kanujev, bodo preizkusili, kako bi se pri hlajenju obnesli snežni topovi, ki jih bodo namestili v bližino tribun, tako da bo po gledalcih nalahno padal sneg in jih tako hladil.

"Poskusno nameravamo izdelati okoli dve toni snega," je za Reuters pojasnil tiskovni predstavnik organizacijskega komiteja olimpijskih iger, o stroških, ki bi jih tovrstna hladitev prinesla, pa ni želel govoriti.

Leta 1964 so OI potekale oktobra

Tokio sicer ne bo prvič gostil olimpijskih iger, saj jih je že leta 1964, a takrat so potekale oktobra, ko so bile vremenske razmere primernejše za tovrstne dejavnosti na prostem. Vse od leta 1976 pa igre – če potekajo na severni polobli – organizirajo sredi poletja, ko je programskega časa dovolj.

Že pred časom so organizatorji napovedali, da se bodo določeni športni dogodki (na primer maraton) začeli zgodaj zjutraj, ob 6. uri po krajevnem času, s čimer se bodo izognili najhujši vročini. Večina trase za maraton bo sicer prekrita s posebno smolnato snovjo, ki naj bi – vsaj tako zagotavljajo organizatorji – odbijala infrardeče žarke, zaradi česar se bo površje segrelo za osem stopinj manj, kot bi se sicer.

Julija so se s hudo vročino spopadali tudi tekmovalci v triatlonu, zaradi česar so organizatorji skrajšali tekaško razdaljo, nekaj dni predtem pa so več tekmovalcev svetovnega mladinskega veslaškega tekmovanja zdravili zaradi vročinskega udara.