Dunaj je zelo dobre rezultate dosegel v vseh ocenjevalnih kategorijah. Prejel je kar 99,1 od 100 točk. Foto: EPA

Dunaj slovi po bogati kulturni dediščini, znameniti arhitekturi, zelenih površinah in odličnih javnih storitvah, zato ni presenetljivo, da je britanski tednik Economist avstrijsko prestolnico že drugo leto zapored razglasil za najboljše mesto za bivanje. Drugo mesto je zasedel Melbourne, ki ga je Dunaj lani izrinil z vrha in s tem prekinil njegovo sedemletno kraljevanje na vrhu lestvice. Dunaj je letos prejel 99,1 točke od 100 možnih točk, Melbourne pa je zaostal za 0,7 točke.

Najboljša mesta za bivanje 2019 1. Dunaj, Avstrija

2. Melbourne, Avstralija

3. Sydney, Avstralija

4. Osaka, Japonska

5. Calgary, Kanada

6. Vancouver, Kanada

7. Toronto, Kanada

7. Tokio, Japonska

9. København, Danska

10. Adelajda, Avstralija

Na tretje mesto se je uvrstilo še eno avstralsko mesto. V prvo trojico se je z lanskega petega mesta namreč prebil Sydney, ki je po navedbah raziskave Economist Inteligence Unit (EIU) boljšo uvrstitev dosegel predvsem zaradi napredka na kulturnem in okoljevarstvenem področju.

Trojici najboljših mest za bivanje v letu 2019 sledi paket japonskih in kanadskih mest. Od četrtega do sedmega mesta so se namreč razvrstili Osaka, Calgary, Vancouver ter Toronto in Tokio, ki si delita sedmo mesto. Prvo deseterico končujeta København in Adelajda. Razen boljše uvrstitve Sydneyja med prvo deseterico v primerjavi z lanskim letom ni sprememb.

Najvišje se uvrščajo srednje velika mesta bogatih držav

Britanski tednik Economist je v okviru raziskave skupno ocenil 140 mest, ki jih je razvrstil glede na stabilnost, skrb za zdravje, kulturo, okolje, izobrazbo in infrastrukturo. V raziskavi so letos prvič upoštevali tudi učinke podnebnih sprememb na kakovost bivanja, zaradi česar sta New Delhi in Kairo zaradi slabe kakovosti zraka, višjih povprečnih temperatur in neprimernega ravnanja z vodo izgubila kar nekaj mest na lestvici.

Drugouvrščeni Melbourne je prvo mesto na lestvici zasedal od leta 2011 do lani, ko ga je z vrha izrinil Dunaj. Foto: Radio Si

V povzetku so raziskovalci zapisali, da se najvišje na lestvici običajno uvrščajo srednje velika mesta v bogatih državah. Čeprav sta se med prvo deseterico uvrstili le dve, so se evropska mesta splošno gledano uvrstila na visoka mesta. V prvo dvajseterico se jih je uvrstilo osem – poleg Dunaja in Københavna še Zürich, Frankfurt, Ženeva, Helsinki, Amsterdam in Hamburg.

Po ocenah Economista je življenje leta 2019 v ameriških mestih manj kakovostno kot v Evropi. Najbolje ocenjeno ameriško mesto je Honolulu na Havajih, ki se je uvrstil na 22. mesto, med prvimi 40 mesti pa lahko letos najdemo še Atlanto, Pittsburgh, Seattle in Washington. Chicago se je uvrstil na 41. mesto, New York pa je zasedel 58.

Na seznamu nobenega slovenskega mesta

Med najmanj prijetnimi mesti za bivanje ostaja sirska prestolnica Damask, na repu pa so še Lagos (Nigerija), Daka (Bangladeš) in Tripolis (Libija).

Pariz je, predvsem zaradi protestov in nevarnosti terorističnih napadov, zdrsnil na 26. mesto. Foto: Reuters

Raziskovalci so izpostavili tudi nekaj mest, kjer so v zadnjih petih letih dosegli največ izboljšav - med njimi so na primer Beograd, Hanoj, Kijev, Moskva in Abidžan v Slonokoščeni obali. Razmere pa so se po ocenah raziskovalcev v zadnjih petih letih najbolj poslabšale v Tripolisu, Caracasu, Tunisu, Detroitu in paragvajski prestolnici Asuncion. Šest mest je v primerjavi z lansko uvrstitvijo izgubil tudi Pariz, ki je letos zasedel 26. mesto. Na slabšo oceno so vplivali predvsem protivladni protesti in nevarnost, ki jo predstavljajo teroristični napadi.

Med 140 mesti, ki jih zajema raziskava EUI, ni nobenega slovenskega mesta. Na obširnejši lestvici, ki obsega 231 mest in jo vsako leto sestavlja mednarodno svetovalno podjetje Mercer, se je Ljubljana letos uvrstila na 74. mesto. Tudi na Mercerjevi lestvici prvo mesto zaseda Dunaj.