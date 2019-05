Mercedes je svojo kultno vlogo v balkanski regiji dobil v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Foto: Reuters

Pri prebivalcih mesta Imotski, ki leži blizu hrvaško-bosanske meje, ima Mercedes posebno mesto v srcu. Po navedbah krajana Ivana Nota, ki želi znameniti avtomobilski znamki postaviti spomenik, je kar polovica od 16 tisoč registriranih avtomobilov v mestu znamke Mercedes-Benz.

"Zagotovim vam lahko, da obstajajo še mnogi avtomobili, ki se hranijo zgolj v garažah. Sam imam v lasti 13 Mercedesovih starodobnikov, od tega so za vožnjo registrirani zgolj štirje," je Nota za Reuters povedal na slovesnosti ob položitvi temeljev za spomenik. V sklopu projekta in postavitve spomenika bi Nota septembra rad organiziral tudi rekordno srečanje, na katerem bi na enem mestu zbral največ mercedesov.

Fascinacija z nemškim avtomobilom se je na Balkanu rodila v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je veliko moških iz tega področja odpravilo na delo v Zahodno Nemčijo. Ko so prihajali na obisk v domače kraje, se je njihov uspeh v tujini meril z avtomobilom, s katerim so se pripeljali. Najbolj cenjeni so bili tisti, ki so sedeli za volanom Mercedes-Benza. "Ti ljudje so v lokalni skupnosti uživali poseben ugled. Gre za ljubezensko zgodbo med lokalnim prebivalstvom in Mercedesom in menim, da si to zasluži spomenik," je povedal Nota.

Spomenik v mestu Imotski bo narejen iz kamna, upodabljal pa bo legendarni Mercedesov model 115, ki so ga v Nemčiji proizvajali med letoma 1968 in 1976. Cena za izdelavo in postavitev spomenika naj bi se gibala okoli 70 tisoč evrov.

"Polovico sredstev smo že zbrali preko prostovoljnih prispevkov, radodarna je bila tudi občina. Nekaj denarja nameravamo zbrati tudi na velikem srečanju mercedesov v septembru," je povedal Nota, ki računa na to, da se bo s svojimi mercedesi v Imotski pripeljalo okoli 2000 lastnikov.