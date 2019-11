S kremplji se zapletejo v človeške lase. Foto: Reuters

Ekipa francoskega prirodoslovnega muzeja je ob pomoči univerze v Lyonu raziskovala vzroke za vse več pohabljenih golobov, ki so se začeli pojavljati na pariških ulicah. Med seboj so primerjali golobe, ki živijo na 46 različnih pariških krajih, piše Guardian.

Na območjih z višjo stopnjo hrupa in onesnaženostjo zraka so golobi utrpeli hujše poškodbe krempljev, vendar onesnaženost ni edini razlog. Raziskovalna ekipa je ugotovila, da je število pohabljenih golobov višje v okolici frizerskih salonov. Ptiči se namreč zapletejo v človeške lase in si pri tem poškodujejo okončine.

Strokovnjaki so ugotovili, da so v mestih nujno potrebne zelene površine. Te bi pomagale omenjeni populaciji ptic, čeprav jih mnogi mestni prebivalci vidijo kot škodljivce.