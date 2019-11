Stadion je pripravljen na boj proti visokim temperaturam, njegov načrt pa je navdihnila narava. Foto: EPA

"Danes smo zaključili z deli na novem nacionalnem stadionu. Začela se bo nova zgodovina," je v sporočilu za medije dejal japonski športni odbor (JSC).

Petnadstropni stadion, ki ga je zasnoval priznani japonski arhitekt Kengo Kuma, bo sprejel 60.000 gledalcev in sloni na tradicionalnih tehnikah, pri čemer je pomemben gradnik les. Za gradnjo stadiona so iz vseh 47 japonskih prefektur v prestolnico pripeljali okoli 2.000 kubičnih metrov cedrovine.

Lesen nadstrešek predstavlja tudi poklon 1300 let stari petnadstropni pagodi v templju Horyuji, ki se nahaja na zahodu prefekture Nara in je najstarejši leseni objekt na svetu.

Kako nad vročino?

Vroče japonsko poletje, kjer temperature okoli 40 stopinj Celzija niso nič presenetljivega, je glavna skrb organizacijskega odbora OI 2020, saj zdravniki opozarjajo, da bi lahko v času iger prišlo do smrtnih žrtev med športniki.

Streha stadiona je bila zato zgrajena tako, da zgornja plast dovoljuje prepih in s tem nižje temperature znotraj stadiona. Na stadion so gradbeniki namestili tudi 185 velikih ventilatorjev ter na osmih mestih pršilnike vode.

Glavni stadion, ki bo gostil otvoritveno in zaključno slovesnost kot tudi atletska tekmovanja in nekatere nogometne tekme, so zgradili na mestu stadiona, ki je OI gostil leta 1964.

Uradno odprtje stadiona bo 21. decembra, prvi športni dogodek pa bo finale japonskega nogometnega pokala, ki bo na sporedu 1. januarja prihodnje leto.

Na prvem natečaju za nacionalni stadion v Tokiu je sicer zmagal projekt pokojne britanske arhitektke iraškega rodu Zahe Hadid, a je japonski premier Shinzo Abe leta 2015 izgradnjo futurističnega športnega objekta zaustavil zaradi previsokih stroškov. Na ponovnem natečaju je nato decembra 2015 zmagal projekt Kume.