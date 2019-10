Mesu za pleskavice in čevapčiče so dodajali prepovedan aditiv žveplov dioksid. S pomočjo omenjenega dodatka je staro meso znova videti sveže, saj spet dobi živordečo barvo. Foto: Kaja Sajovic

"Ker nas ni obvestilo o prijavah nepoštenih praks v mesnicah in je tako ogrožalo zdravje potrošnikov več kot tri mesece," so poudarili v Sindikatu državnih organov Slovenije, kjer so napovedali kazenske ovadbe zoper upravo za varno hrano pod vodstvom Janeza Posedija.

"Prav tako pa so kršili zakon o inšpekcijskem nadzoru, ki zavezuje ob takih primerih nevarnosti in nedovoljenih praks takojšnje obveščanje javnosti," so dodali v sporočilu za javnost.

Po pojasnilih sindikata ministrstva, tudi inšpektorjev za varno hrano in varstvo rastlin, lahko z dokumentom dokažejo, da so bili inšpektorji za varno hrano o tem obveščeni šele 12. septembra prek navodil direktorice inšpekcije Andreje Bizjak, "čeprav so vsebnost prepovedanega aditiva, alergena, kolegi veterinarji odkrili na osnovi prijave in vzorčenja že na začetku junija".

Na začetku oktobra je do medijev prišla novica, da je inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin septembra izvedla poseben nadzor nad uporabo aditiva iz skupine sulfitov, potem ko je junija prisotnost aditiva iz te skupine ugotovila v petih vzorcih mesnih pripravkov v mesnicah trgovskih verig.

Ministrica napovedala notranji nadzor

Zaradi poznega obveščanja javnosti o ugotovljenem nedovoljenem aditivu v mesnih pripravkih se je sicer ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano Aleksandra Pivec odločila za uvedbo notranjega nadzora v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Z (ne)delovanjem uprave pa so očitno nezadovoljni tudi inšpektorji. "Neustrezno vodenje, neprimerni odnosi vodstva do nas inšpektorjev, delovni spori in mobing nad 'neposlušnimi' inšpektorji, ki so opozarjali na nevarnosti in nepravilnosti, so vodili tako daleč, da smo 25. marca 2019 pozvali Janeza Posedija, da uredi organizacijsko in vodstveno strukturo v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kot je to vedno obljubljal," piše v sporočilu sindikata.

Janez Posedi vodi upravo za varno hrano. Foto: BoBo

Kot so pojasnili, so ta poziv v vednost poslali tudi ministrici Pivec, ki da je "spoznala, da so težave in nevarnosti v takem načinu delovanja uprave, kar so dokazale tudi zadnje afere".

"Sodu je izbilo dno tudi ravnanje veterinarskega vodstva ob aferi s spornimi kebabi, ko inšpektorji o varni hrani nismo vedeli nič in so veterinarski kolegi samo vzorčili kebabe, namesto da bi na osnovi pomanjkljive dokumentacije izločali te nevarne serije kebaba iz prometa, kot so to storili naši kolegi na Hrvaškem že mesec dni prej," so navedli.

Reorganizacija leta 2013

Sindikat je ob tem spomnil na reorganizacijo iz leta 2013, ko je Veterinarsko upravo RS (Vurs) vodila Vida Čadonič Špelič. Takrat so vezali organiziranost in delovanje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, naslednico Vursa, na "togo in hierarhično strukturo takratnega Vursa".

Sindikat takrat reorganizaciji ni nasprotoval, saj ni ogrožala delovnih mest inšpektorjev, pa tudi Čadonič Špeličeva naj bi jim, kot so navedli, obljubila, da se bo to sčasoma uredilo v korist strokovnosti in učinkovitosti ter pretoka informacij.

Ko je leta 2015 v upravo kot nov generalni direktor prišel Posedi, sicer veterinar, je po navedbah sindikata spet obljubljal, da se bo organizacija uprave spremenila in se bodo stroke v svojem delovanju in pristojnostih izenačile.

Zastarel sistem vodenja?

"Do danes se ni naredilo nič, pa je preteklo od takrat skoraj pravljičnih sedem let. Tako smo stroke, ki so v Evropi in svetu priznane kot pomembne pri zagotavljanju varne hrane, postale drugorazredne. Veterinarska stroka je vodila in strokovno ocenjevala agronomsko, živilsko, zdravstveno, kemijsko, mikrobiološko, farmacevtsko, fitofarmacevtsko ter preostale v prehranski verigi pomembne stroke," so poudarili.

Sindikat je ob tem poudaril, da je upravni del uprave, na katerega so bile takrat prenesene prehranske politike, v podrejenem položaju glede na inšpekcijskega. Poleg tega se sistem vodenja uprave zgleduje po prejšnjem Vursu in je po oceni sindikata "zastarel, počasen in pretog, da bi zagotavljal hitro in učinkovito odzivanje ter pretok informacij na področju zagotavljanja varne hrane".