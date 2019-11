Foto: EPA

Tisti, ki jim pripada brezplačno cepljenje proti gripi, torej kronični bolniki, starejši od 65 let, ljudje z izrazito povečano telesno težo in nosečnice, se bodo tako lahko brez plačila cepili ne le pri izbranem osebnem zdravniku, ampak tudi pri drugih zdravnikih na primarni ravni in tudi v enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sprva so zahtevali plačilo, zdaj nič več

Ko se je Suzana Počič, kronična bolnica, že prejšnji teden želela cepiti proti gripi na enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Murski Soboti, so ji povedali, da bo cepljenje morala plačati, saj ji brezplačno cepljenje pripada le pri njenem osebnem zdravniku. Danes pa je izkušnja drugačna: "Prejšnji teden mi je še bilo povedano, da moram iti k svojemu osebnemu zdravniku, zdaj bodo pa opravili cepljenje tu brezplačno. Sem prijetno presenečena, da mi ni treba iti, jaz sem mislila plačati."

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Murski Soboti so ta teden začeli brezplačno cepljenje ogroženih skupin. "So sprejeli z velikim zadovoljstvom, da se lahko tukaj cepijo, saj nekateri že hodijo 20 let k nam na cepljenje," je povedala Teodora Petraš z murskosoboškega NIJZ-ja.

Čas za cepljenje proti gripi

Uradno bodo spremenjena pravila sicer začela veljati predvidoma prihodnji teden, pravijo na ministrstvu za zdravje. "S tem pravzaprav širimo pravico, da se lahko pacienti cepijo pri vseh izvajalcih na primarni zdravstveni ravni in celo na NIJZ-ju, ki je do zdaj izvajal samo samoplačniška cepljenja," je izjavila Simona Repar Bornšek z ministrstva za zdravje.



Tudi v Zdravstvenem domu Murska Sobota so pohiteli in se odločili, da bodo brezplačno cepili vse, ki jim to cepljenje pripada, tudi če nimajo izbranega osebnega zdravnika. "Vemo, da gripa predstavlja kar hudo bolezen, virusno bolezen, ki so zelo hitro širi, in zaradi tega smo se odločili, da ne bomo nikogar odklonili, da vseeno so starejši ljudje, ki si težko najdejo prevoze, težko pridejo do zdravnika in tudi težko plačajo cepljenje."

Tudi tako, upajo pristojni, da se bo povečal delež cepljenih proti gripi, ki je v Sloveniji med nižjimi v Evropi, saj se je lani proti gripi cepilo le 4,5 odstotka ljudi.