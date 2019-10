Šempetrska bolnišnica, ki se utaplja v izgubah, je dobila novo vodstvo. Foto: BoBo

Svet zavoda je na sinočnji izredni seji razrešil dosedanjega direktorja Stanislava Rijavca in za vršilca dolžnosti za eno leto imenoval Radivoja Nardina. Nardin bo vzporedno s šempetrsko še naprej vodil tudi izolsko bolnišnico, kjer je že zdaj direktor in kjer mu je z ekipo uspelo bolnišnico popeljati iz rdečih številk. Uspelo mu je vzpostaviti sodoben regijski medicinski center, so zapisali v svetu zavoda.

Svet zavoda šempetrske bolnišnice je na seji imenoval tudi novo predsednico sveta. To je postala Kristina Kuhanec Tratar, ki bo na tem mestu nadomestila Anito Manfreda, ki je pred kratkim odstopila s tega mesta.

Šempetrsko bolnišnico poleg izgub pestijo tudi številne afere, od katerih je najbolj razvpita t. i. afera s smejalnim plinom, o kateri sodišče še vedno ni razsodilo.