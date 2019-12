Rdeča pentlja je svetovni znak solidarnosti z okuženimi z virusom HIV in obolelimi za aidsom. Foto: Reuters

Člani Projekta Virus, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije, so v nakupovalnih centrih Citypark in Supernova v Ljubljani mimoidočim ponudili informacije o okužbi z virusom HIV in napredovanju bolezenskega stanja do aidsa. Letošnji slogan dogodka je Pripnimo si pentljo.

Ljudem so pojasnjevali, kdaj je najprimernejši čas za testiranje, kdaj iz okužbe s HIV-om nastane aids, če je ta ozdravljiv in če se lahko okužimo s komarjevim pikom. Poleg tega bodo potekale tudi nagradne igre s priročnimi nagradami, radodarno pa bodo delili kondome, brošure ter rdeče pentlje v podporo obolelim.

Študenti v projektu PreProstoVoljni pa so že v četrtek in petek na fakultetah Univerze na Primorskem delili kondome in rdeče pentlje ter ozaveščali o testiranju na HIV. V ponedeljek bo od 8.30 do 10.30 na koprski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje potekalo brezplačno in anonimno testiranje na HIV.

Redna tedenska testiranja s svetovanjem sicer potekajo tudi na sedežu društva Legebitra, občasno je na voljo tudi mobilno testiranje s svetovanjem na terenu po vsej Sloveniji.

Brezplačno in anonimno so na okužbo z virusom hepatitisa B, C in HIV v petek testirali tudi v Splošni bolnišnici Celje, kjer opozarjajo, da obolenja, ki jih povzročajo ti virusi, na začetku potekajo prikrito, po mnogih letih pa privedejo do resnih zdravstvenih težav. Zato s to akcijo brezplačnega anonimnega testiranja želijo pomagati pri zgodnjem odkritju okužb z omenjenimi virusi.

Sekcija ŠKUC Magnus pa je ob letošnjem dnevu boja proti aidsu organizirala kampanjo Mi lahko, s katero želijo nasloviti stigmo oseb s HIV-om. S pomočjo videa in plakatov sporočajo, da je HIV mogoče zelo uspešno zdraviti, da je postal kronično stanje, ki z dobro terapijo omogoča normalno pričakovano življenjsko dobo.

Vsakdo s HIV-om, ki se zdravi, že po samo nekaj mesecih dosledne uporabe zdravil ni več kužen in zato ne more več prenašati HIV-a. Tako z videom poudarjajo, da je konec strahu za HIV pozitivne ljudi.