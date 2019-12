Kontracepcijske tablete bodo morda kmalu delovale na mesečni ravni. Foto: BoBo

Tableta, ki so jo pred tem ameriški raziskovalci, – finančno jih je podprla fundacija ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa in njegove žene –, testirali na živalih (prašičih), uporablja nov, zvezdast sistem za vnos zdravil, ki ostane v prebavnem traktu nekaj dni ali celo tednov po zaužitju, so po poročanju Reutersa navedli raziskovalci iz bolnišnice Harvard's Brigham and Women Hospital ter univerze MIT v reviji Science Translational Medicine.

Ženskam so sicer na voljo že številne druge vrste kontracepcijskih sredstev s podaljšanim sproščanjem, denimo v obliki vsadkov pod kožo, materničnih vložkov, vaginalnih obročev in z injiciranjem. Vsi skušajo ženskam zagotoviti večji nadzor nad načrtovanjem družine.

"Eksperimentalna tabletka, ki jo je financirala Fundacija Bill & Melinda Gates, je prvi poskus peroralnega kontracepcijskega sredstva z mesečnim delovanjem," je povedal eden izmed avtorjev študije Robert Langer iz MIT-a.

Dnevne kontracepcijske tabletke zdaj uporablja približno dvanajst odstotkov žensk v ZDA, vendar veliko jih včasih pozabi vzeti odmerek, kar lahko zmanjša učinkovitost. Nekatere raziskave so ugotovile, da vsako leto kar devet odstotkov žensk, ki jemljejo oralno kontracepcijo, zanosi.

"Ob mesečni različici kontracepcijskega zdravila bi lahko imeli velik vpliv na svetovno zdravje, " meni soavtor študije Giovanni Traverso, ki raziskuje zauživajočo in vsadljivo robotiko na MIT-ju in v Brigham and Women's Hospital v Bostonu.

Prejšnje študije so že testirale tehnologijo s podaljšanim sproščanjem zdravil za zdravljenje malarije in virusa HIV. Toda za kontracepcijsko tabletko je morala ekipa najti in preizkusiti polimere, ki jih želodčne kisline ne bodo prehitro razgradile.

Rezultat je želatinsko obložena zvezdasta kapsula, ki se odvije v nekaj tednih in postopoma sprošča kontracepcijsko zdravilno učinkovino levonorgestrel. Testi na prašičih so pokazali, da je kapsula sproščala hormon levonorgestrel štiri tedne v koncentracijah, primerljivih koncentracijam pri prašičih, ki so jim dali tablete s takojšnjim sproščanjem.

Raziskovalci ob tem opozarjajo, da je zdravilo še vedno v zgodnji testni fazi in da bi lahko minilo od tri do pet let, preden bi ga začeli testirati na ljudeh.

Zniževanje stroškov kontracepcijskih sredstev

Po poročanju BBC-ja je fundacija Billa in Melinde Gates tudi namenila 200.000 dolarjev farmacevtski družbi Almac za projekt zmanjšanja stroškov sestavin v kontracepcijskih sredstvih, zaradi česar bodo zdravila cenovno dostopna ženskam v državah v razvoju.

Projekt se bo osredotočil na zdravilno učinkovino etonorgestrel, sintetični ženski hormon, ki se običajno vnaša prek vsadka in katerega kilogram trenutno stane približno 180.000 evrov. Almac želi znižati te stroške na 4500 evrov za kilogram.