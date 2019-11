Ves postopek je trajal približno pet ur, zdravilo z infuzijo pa je Kris prejemal eno uro. Ob tem je sprva mirno gledal risanke, pozneje pa je postal nekoliko nemiren, zato so mu morali obvezati roko, da si iz nje ne bi izpulil igle. Poleg so bili ves čas starši in medinsko osebje. Kmalu je zapustil bolnišnico in odšel v domačo oskrbo. Naslednji pregled pri zdravniku pa ga čaka čez teden ali dva, do takrat ga morajo opazovati starši.

Kot je pojasnila njegova mama, mora Kris zdaj prejemati tudi steroide. Pri nekaterih pacientih so se učinki zdravila pokazali čez teden dni ali dva, kdaj bo mogoče spremembe opaziti pri Krisu, ni znano.