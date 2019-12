Na oddelku za gastroenterologijo se letno zdravi okoli 3.300 bolnikov, opravijo pa več kot 17 tisoč preiskav. Foto: SOJ RTV SLO/iz izobraževalne serije

Kot je za Radio Slovenija pojasnil predstojnik oddelka za gastroenterologijo Borut Štabuc, se je število obravnavanih bolnikov v zadnjih štirih letih več kot podvojilo. Predolge čakalne dobe bi po njegovem mnenju zagotovo lahko odpravili, če bi le imeli ustrezne prostore za delo, saj 110 let stara stavba, v kateri je gastroenterološka klinika, trenutno poka po šivih.

Na oddelku se letno zdravi okoli 3.300 bolnikov, opravijo več kot 17 tisoč preiskav in vsak dan se borijo s premajhnimi prostori, česar seveda ne občutijo zgolj zaposleni, ampak tudi bolniki. "To so kletni prostori, nagnetenost je vedno velika, v sobi, kjer se točijo infuzije z zdravili, pa je samo osem postelj in seveda, ko ni dovolj prostora, pridejo bolniki z infuzijami na hodnik in jim tam tečejo zdravila, ker drugače ne gre," je Radio Slovenija povedala ena izmed pacientk s kronično vnetno črevesno boleznijo.

Direktor UKC-ja Janez Poklukar pravi, da načrti za novo gastrokliniko obstajajo, bo pa težavno pridobiti denarna sredstva. Foto: BoBo

Na hodniku imajo vsak dan hospitalizirane tudi od tri do štiri bolnike za diagnostične posege, ki prihajajo z urgence. "Glavna težava je prostor in to je neverjetno. In trenutno kar zadeva endoskopijo, imamo eno najbolj vrhunskih oprem, imamo dostopnost do vseh zdravil, celo večjo kot v drugih evropskih deželah. Zdravimo po vseh novih smernicah. Kje pa poteka zdravljenje? Velikokrat poteka kar na hodnikih," je pojasnil predstojnik oddelka Borut Štabuc.

Neustreznih prostorov še kar nekaj

Da bo mera polna, so v teh kletnih prostorih na voljo le ene sanitarije za moške in ženske, in to pri bolnikih, ki potrebujejo stalen dostop do stranišč. Ena izmed mogočih rešitev je zagotovo nova klinika, a zatika se spet pri denarju, priznava generalni direktor UKC-ja Janez Poklukar: "Za gastrokliniko je ta trenutek odprt občinski podrobni prostorski načrt za to področje, kamor na Bohoričevi umeščamo novo gastrokliniko, tako da prihodnost vidimo. Seveda pa je tak projekt vreden od 20 do 40 milijonov evrov in ga ne bo težava uvrstiti v prostor, ampak kje dobiti vsa ta sredstva."

Ni pa gastroklinika edina težava, opozarja Poklukar. Neustreznih prostorov je žal še kar nekaj, od negovalne bolnišnice, infekcijske klinike, Bolnice Petra Držaja do same glavne stavbe UKC-ja, stare travmatološke klinike in še bi se kaj našlo.