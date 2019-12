Bakterija legionela lahko zaide tudi v vodne sisteme, namenjene za oskrbo s pitno vodo ali hlajenje. Foto: Pixabay

Iz ljubljanske psihiatrične bolnišnice so sporočili, da zaradi zaznane legionele zapirajo enoto za gerontopsihiatrijo. V zadnjem letu so imeli namreč sedem okuženih bolnikov z bakterijo legionele. Dva izmed bolnikov sta dobila pljučnico. Eden izmed bolnikov je umrl, vendar gre za bolnika z več pridruženimi boleznimi, zato ni jasno, koliko je prispevala prisotnost legionele. Letno sicer zdravijo okoli 1.000 bolnikov.

Starejši so še posebej občutljivi, je poudaril generalni direktor klinike Bojan Zalar. "Oddelek smo zaprli, ker se stanje kljub kemičnim in toplotnim šokom ni popravilo," je poudaril. Zaprtje enote ne pomeni, da bolnikov ne bodo sprejemali. Bolnike, nameščene na gerontopsihiatriji, so premestili, oddelke so tudi združevali. Za zaprtje bi se odločiti tudi, če eden izmed bolnikov ne bi umrl, je poudaril Zalar. Dodal je, da bi lahko gradbena dela na oddelku, če ta ne bi bil zaprt, bolnikom povzročala dodaten stres.

V zgradbo so na podlagi javnega razpisa vgradili svinčene cevi s kovinskimi deli in plastične cevi. Legionela se v plastičnih ceveh ne razvija. Foto: BoBo

Zaradi nižje cene so morali na javnem naročilu izbrati svinčene cevi

Zalar je pojasnil, da se je, potem ko so izvajali redno dezinfekcijo vodovoda, izkazalo, da so cevi porozne in bi jih lahko voda prebila. V enem izmed kletnih prostorov so tudi zaznali vdor vode. "Tehnično stanje je takšno, da je omogočalo rast legionele. Morda manj ustrezne cevi, ki so bile vgrajene pred 14 leti, so po dezinfekciji začele rjaveti in razpadati. To je bilo hkrati tudi gojišče za nastanek večje količine legionele," je pojasnil Zalar.



Sanacijo vodovoda so začeli pred mesecem, zamenjati pa bo treba vse cevi, kar bodo naredili na lastne stroške. Po Zalarjevih besedah pričakujejo, da bo prenova končana do maja. A kot je opozoril, so v zgradbo na podlagi javnega razpisa vgradili svinčene cevi s kovinskimi deli in plastične cevi. Legionela se v plastičnih ceveh ne razvija, a so bile svinčene cenejše, zato je bila bolnišnica obvezana vgraditi te.



Zalar je še opozoril, da naj bi bile v poslopje vgrajene slovaške cevi, ki niso primerne za dezinfekcijo. Po njegovih besedah obstaja možnost, da je isto podjetje vgradilo tudi cevi na onkološkem inštitutu, kjer so večkrat zaznali legionelo.

V novi stavbi onkološkega inštituta so tako morali zamenjati vse cevi, dela so končali 2016. Legionela je bila sicer v vodovodu prisotna še pred vselitvijo bolnikov. V obeh bolnišnicah je vodovod gradilo podjetje SCT.



Legionela lahko poteka kot prehlad, lahko pa kot pljučnica

V psihiatrični bolnišnici sicer za legionelo testirajo vse bolnike, ki kašljajo. Pri bolnikih, ki se okužijo z bakterijo legionele, se lahko bolezen razvije na dva načina. Lahko se razvije v obliki prehlada ali pljučnice. Ko pri bolniku mine akutna faza, bolnik preboli legionelo. Smrtnost zaradi legionele je redka, so zagotovili na novinarski konferenci.

Legionelozo povzročajo bakterije, ki so prisotne v naravnih vodnih okoljih, kot so reke, jezera in druge stoječe vode. Število bakterij v naravnem okolju je majhno, zato naravno okolje običajno ne predstavlja vira okužbe za ljudi. Bakterija pa lahko zaide tudi v vodne sisteme, kot so sistemi, namenjeni za oskrbo s pitno vodo ali hlajenje.