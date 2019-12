Šola Komenda Moste starše prosi, naj preverijo cepilni status otrok. Foto: Reuters

Gre za že 27. primer ošpic, odkritih v Sloveniji. NIJZ opozarja, da naj ljudje, pri katerih se pojavijo bolezenski znaki, podobni ošpicam, ostanejo doma in se po telefonu posvetujejo s svojim zdravnikom o nadaljnjih ukrepih.

Ponedeljkov sum na ošpice v Škofji Loki ovržen

Analize so sicer ovrgle vse tri sume ošpic, ki so jih v ponedeljek obravnavali v Zdravstvenem domu Škofja Loka, je za STA pojasnil direktor doma Aleksander Stepanović. Za zdaj novih primerov domnevnih ošpic nimajo.

Stepanović je pojasnil, da se bolniki k njim zatekajo v valovih – torej ko se nekdo okuži, nekaj časa poteka inkubacijska doba in po izbruhu bolezni pridejo k zdravniku, po navadi je potem v nekaj dneh več bolnikov. Glede sedanjega zatišja pa ne ve, ali je to posledica tega, da so ošpice zamejili in so izzvenele, ali so le med valoma.

V Knaufu cepili zaposlene

Na Škofjeloškem so za ošpicami zboleli nekateri v podjetju Knauf Insulation, kjer naj bi tudi cepili številne zaposlene. Cepljenje naj bi neuradno izvedli predstavniki medicine dela. Cepili naj bi okoli 100 ljudi.

V podjetju so za STA pojasnili le, da vse od pojava prvega primera ošpic po usmeritvah NIJZ-ja komunicirajo z zaposlenimi in jih obveščajo o stanju, ravnanju in preventivnih ukrepih. "Priporočene preventivne ukrepe dosledno izvajamo," so zagotovili. Kakšni so ti preventivni ukrepi, niso odgovorili.

Za zdaj 27. primer ošpic

Po podatkih NIJZ-ja so v Sloveniji letos do zdaj potrdili 27 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. V izbruhu ošpic v novembru in decembru je do zdaj zbolelo sedem odraslih. Prvi primer je bil prinesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na šest ljudi, od katerih je bil en človek cepljen, za druge pa tega podatka ni.

Poleg omenjenega izbruha je NIJZ konec novembra in v začetku decembra odkril še po en primer laboratorijsko potrjenih ošpic, ki pa predvidoma nista epidemiološko povezana s primeri iz obravnavanega izbruha, niti med seboj. Torej je bilo novembra in decembra skupaj devet bolnikov z ošpicami. V enem primeru je šlo za otroka, vsi drugi so bili odrasli.

Med vsemi letošnjimi primeri ošpic so zboleli štirje otroci, dva mlajša od petih let in dva med petim in 15. letom. Večinoma je šlo za vnesene primere. Med vsemi zbolelimi so bili štirje cepljeni z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, šest jih je bilo necepljenih, za druge zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam.