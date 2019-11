Zaposleni na inštitutu opozarjajo, da bi moralo nekaterih prostorov biti dvakrat več. Foto: MMC RTV SLO

V prostorih onkološkega inštituta, kjer bolniki prejemajo kemoterapijo, so običajno vse postelje zasedene, polna je tudi čakalnica, bolniki pa se pogosto nimajo niti kam usesti. "Če si predstavljate, da v dnevno bolnišnico grejo terapije, ki trajajo 2–8 ur, od zjutraj do zvečer, nekaj več kot 25 postelj, obrat je čez 350 bolnikov – če izračunate od jutra do večera, je to zelo težko," je za Televizijo Slovenija povedala Janja Ocvirk z onkološkega inštituta.

Preživetje bolnikov se je – zaradi novih, učinkovitih zdravljenj – izboljšalo. Marjan Maučec, ki je imel najprej raka na prostati, nato na ledvici in pljučih, se zdravi enajst let. Dobra tri leta prejema z Nobelovo nagrado nagrajeno imunoterapijo. "Sem prvi, ki sem za ta način zdravljenja dobil zdravilo, ki je bilo takrat še v postopku sprejemanja," je povedal Maučec, ki je z zdravljenjem zelo zadovoljen. Glede prostorske stiske pa pravi: "Jaz mislim, da vsak človek mora imeti pri sebi neko toleranco."

Zdravnik pregleda tudi do 50 bolnikov dnevno

Ko so načrtovali stavbo, v katero se je pred dobrim desetletjem preselil inštitut, je bilo na leto skoraj 4 tisoč manj pregledov in 2 tisoč manj operacij kot zdaj. Foto: BoBo

Zaposleni opozarjajo, da bi moralo biti nekaterih prostorov dvakrat več. Dvakrat več bi moralo biti – po strokovnih smernicah – tudi zdravnikov, nekateri od zjutraj do poznega popoldneva pregledajo več kot 50 bolnikov. "Zdaj si pa predstavljajte nekega bolnika, ki je na sistemskem zdravljenju, ob katerem so neželeni učinki, starejši," je stanje komentirala Janja Ocvirk.

Na resno kadrovsko stisko je opozoril tudi vršilec dolžnosti strokovnega direktorja onkološkega inštituta Vilijem Kovač: "Iz internistične onkologije bi potrebovali 70 specialistov, mi imamo 34. Vsaj 20 odstotkov premalo radioterapevtov onkologov." Rešitve, ki jih vidijo, so razpis novih specializacij in navduševanje mladih za poklic, pri prostorski stiski pa prizidek ali gradnja novega objekta.