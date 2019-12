V nevarnosti za okužbo z ošpicami so vsi, ki niso prejeli dveh odmerkov cepiva. Foto: AP

Kot je poročala TV Slovenija, se je najprej okužil en odrasel, domnevno v Belgiji, nato pa je v Sloveniji okužil še pet odraslih. Pri vseh bolezen poteka brez zapletov.

Eden izmed obolelih je zbolel, čeprav je bil proti ošpicam cepljen z dvema odmerkoma cepiva. Primere ošpic so že potrdili v zdravstvenem domu v Škofji Loki, kjer so izdali navodila, kako ravnati v primeru suma na okužbo.

"V tem izbruhu je bilo za zdaj potrjenih šest primerov, oseba, ki je predvidoma prinesla ošpice iz tujine, potem je pa še pet sekundarnih primerov, lahko pa bi zbolel še kdo, ki je bil v stiku. Obravnavamo stike teh, ki so zdaj zboleli kot sekundarni primeri. Tisti, ki niso bili cepljeni, so povabljeni na cepljenj,e sicer dobijo navodila, da se v primeru pojava znakov bolezni oglasijo svojemu zdravniku po telefonu, da ne hodijo kar v ambulante, kjer bi lahko bolezen širili," je za Radio Slovenija povedala Marta Grgič Vitek z NIJZ-ja.

Množično cepljenje na Samoi Na Samoi so zaradi epidemije ošpic, ki je doslej zahtevala 62 smrtnih žrtev, danes začeli dvodnevno množično cepljenje. V času cepljenja je zaprta večina cest, javnih ustanov, podjetij in trgovin, za vozila v zasebni lasti pa danes večino dneva velja prepoved vožnje, prekinjene so tudi trajektne povezave med otoki. Oblasti v državi, ki šteje vsega skupaj 200.000 prebivalcev, so od začetka novembra zabeležile več kot 4200 obolelih za ošpicami, od srede so našteli 165 novih primerov. Zaradi epidemije, ki je smrtne žrtve zahtevala predvsem med otroki, so sredi novembra razglasili izredne razmere ter zaprli šole, vrtce in univerze.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, za katero so značilni vročina, kašelj, nahod, vnetje veznic in značilen izpuščaj. Zapleti bolezni se lahko kažejo kot vnetje srednjega ušesa, pljučnica, driska in vnetje možganskega tkiva, so zapisali na spletni strani NIJZ. Smrtni izid bolezni je relativno redek, še dodajajo. Inkubacijska doba znaša okoli deset dni. Bolniki postanejo kužni štiri dni pred pojavom izpuščaja in ostanejo kužni do štiri dni po pojavu izpuščaja.