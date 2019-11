Genomska testa, ki pomagata pravilno določiti potek zdravljenja raka, sta v Sloveniji navadno samoplačniška. Foto: BoBo

Skoraj polovici bolnikov z rakom prostate s pomočjo tega testa lahko prihranijo neprijeten in invaziven pregled z biopsijo. V mariborskem UKC-ju testa opravljajo že dve leti, a opozarjajo, da sta zelo draga in navadno samoplačniška, zato se večina bolnikov zanju ne odloči.

Pri raku dojke uporabljajo tako imenovani genomski test MammaPrint. Cena za testiranje tumorja pa se suče okoli vrtoglavih 3.000 evrov. "Veš, da je bolna, že samo to prizadene pacientko, običajno je v bolniškem staležu, že zaradi tega ima manj denarja. In ti ne veš, komu sploh lahko (genomski test, op. n.) predlagaš, namreč zelo boleče je, da to ti nekomu predlagaš, on pa nima denarja, da bi si ga privoščil," je pojasnila zdravnica Nina Čas Sikošek z Oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk na UKC-ju Maribor.

Zato se bolnice raje odločijo za kemoterapijo, s katero pa prav tako za zavarovalnice nastanejo visoki stroški. Po drugi strani pa tudi število bolnic, primernih za teste, ni veliko. "To je le za posamezno podskupino bolnic, to ne pomeni za čisto vse. Ti testi niso bili preverjeni na drugih rakih, ampak izključno za podpopulacijo hormonsko odvisnih rakov," pa je dejala zdravnica Maja Ravnik z istega oddelka.

Zavarovalnica sama odloči

Nekaterim bolnicam je sicer zdravstvena zavarovalnica ta strošek povrnila. "Sama ne vem, v katerem primeru se povrne, tako da moramo vedno pacientki povedati, da mora biti pripravljena na to," je Čas Sikoškova pojasnila, da mora bolnice vedno opozoriti na možnost, da jih bo zavarovalnica zavrnila.

Pri bolnikih s sumom na raka próstate opravljajo urinske genomske teste. Ti stanejo precej manj, okoli 350 evrov in so popolnoma samoplačniški, a ključni za nadaljnjo diagnostiko. "Kjer lahko mi z zelo visoko zanesljivostjo opredelimo bolnike, ki imajo agresivno obliko bolezni, in bolnike, ki imajo manj agresivno obliko bolezni," je opozoril Uroš Bele z oddelka za urologijo UKC-ja Maribor.

Rak prostate in rak dojke spadata med najpogostejše oblike raka, zato si želijo, da bi te teste za bolnike, ki jih potrebujejo, plačevala zdravstvena zavarovalnica.