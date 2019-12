Na Zdravniški zbornici Slovenije so navedli, da ne drži podatek, ki ga je premier Marjan Šarec v ponedeljek podal v DZ-ju, da se je število zdravnikov v zadnjih treh letih zvišalo za desetino.

Po mnenju zdravniške zbornice je nekorektno tudi zavajanje, ko premier pomanjkanje zdravnikov preprosto zanika. "Pomanjkanje zdravnikov lahko izkazuje na različne načine, tudi z mednarodnimi primerjavami. Iz teh jasno izhaja, da spada Slovenija med države z majhnim številom zdravnikov, to je krepko pod povprečjem držav EU," so zapisali.

Število zdravnikov na 1000 prebivalcev v evropskih državah po podatkih Eurostata. Foto: Zdravniška zbornica Slovenije

"Podatke o razpoložljivih zdravnikih prinaša tudi Eurostat, od koder povzemamo, da je v Sloveniji 3,10 zdravnika na 1000 prebivalcev, v sosednji Avstriji pa 5,18. Ne znamo si predstavljati, kako bi ob tej razliki lahko kdorkoli izjavil, da očitek o pomanjkanju zdravnikov ne drži," opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije.

Šarec v svojem odgovoru na poslansko vprašanje po navedbah zbornice ni povedal, na podlagi česa je izrekel takšno trditev, s katero je, kot sklepajo v zbornici, očitno skušal DZ in javnost prepričati, da očitek o pomanjkanju zdravstvenih delavcev ne drži. "Dokler teh navedenih podatkov ne bo ustrezno pojasnil, se zdravniki bojimo, da se vlada na osnovi tovrstnih zavajanj ne bo resneje lotila perečega problema pomanjkanja zdravnikov in tudi ostalega zdravstvenega osebja," so dodali.

Zdravniki tudi opozarjajo na to, da se vlada v tem mandatu doslej še ni resno ukvarjala s pomanjkanjem zdravnikov, predvsem da bi izboljšala njihove delovne pogoje in jim odvzela nepotrebne administrativne obremenitve. Brez večjega števila zdravnikov in resnega zmanjšanja administrativnih obremenitev si v zdravniški zbornici ne znajo predstavljati, kako naj bi se zmanjševale čakalne dobe in povečevala dostopnost do zdravstvenih storitev.