Fileji osliča v vinski omaki

Fileje najprej skuhamo

22. februar 2017 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 fileji osliča, 2 stroka česna, 1 dl vina, sesekljan peteršilj, sveža bazilika, malo drobtin, vegeta, olivno olje.

Fileje očistimo in jih postavimo v pokrito posodo, dodamo malo vode in kuhamo približno pet minut. Na olivnem olju prepražimo sesekljan česen, zalijemo z 1 dcl vina in 1 dcl vode, dodamo sesekljan peteršilj in svežo baziliko ter dve žlički vegete ali katere druge mešanice začimb.

Dodamo eno žlico drobtin, da omako malo zgostimo, in prevremo. Fileje vzamemo iz vode in damo na krožnik, preko njih prelijemo omako in postrežemo.