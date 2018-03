Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Grah kuhamo 15 minut. Foto: BoBo Dodaj v

Grahova juha s šampinjoni

Postrežemo z opečenimi kruhki

10. marec 2018 ob 10:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 čebula, 2 stroka česna, 3 žlice masla, 50 dag zamrznjenega graha, 1 liter zelenjavne jušne osnove, 20 dag šampinjonov, 5 dag rukole, 2 trikotnika topljenega sira, sol, poper.

Na dveh žlicah masla popražimo nasekljano čebulo in česen. Dodamo grah in zalijemo z jušno osnovo.

Pokrijemo in na šibkem ognju kuhamo 15 minut. Vmes očistimo šampinjone in jih narežemo na lističe. Popražimo jih na preostalem maslu, začinimo s soljo in poprom. Juho odstavimo, jo pretlačimo in solimo ter vmešamo sir. Nalijemo jo na krožnike ter potresemo s šampinjoni in rukolo. Postrežemo z opečenimi kruhki.