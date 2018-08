Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Krompir operemo in skuhamo v olupkih v osoljeni vodi. Foto: EPA Dodaj v

Krompirjeva solata z briejem

Potresemo z briejem in drobnjakom

20. avgust 2018 ob 09:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag drobnejšega krompirja, 1 šopek mlade čebulice, 20 dag brieja, suho belo vino, kis, olivno olje, šopek drobnjaka, sol, poper.

Krompir operemo in skuhamo v olupkih v osoljeni vodi. Že nekoliko ohlajenega olupimo, narežemo na rezine in pokapamo z malo vina.

Mlado čebulico oplaknemo in narežemo na tenka kolesca. Brie narežemo na kocke.

Še mlačen krompir zmešamo z narezano čebulico. Pokapamo z olivnim oljem in kisom ter začinimo s soljo in poprom. Zmešamo in potresemo z briejem in nasekljanim drobnjakom.