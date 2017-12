Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na testo naložimo narezane hruške, potresemo z naribano gavdo in kosmi masla. Dodaj v

Hruškova krostata z gavdo

13. december 2017 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 25 dag listnatega testa, 50 dag hrušk, 15 dag sira gavda, 1 limona, 3 dag masla, sol.

Testo razvaljamo na velikost okroglega pekača s premerom približno 24 centimetrov. Damo ga v pekač in testo na več mestih prebodemo z vilicami.

Pokrijemo z alu folijo, potresemo s suhim fižolom in 15 minut pečemo v pečici, ogreti na 200 st. C. Medtem hruške narežemo na krhlje in jih pokapamo z limoninim sokom.

Testo vzamemo iz pečice, folijo in fižol odstranimo. Na testo naložimo narezane hruške, potresemo z naribano gavdo in kosmi masla.

Temperaturo pečice povečamo na 220 st. C in pečemo še toliko časa, da je sir lepo zapečen.