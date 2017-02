Odpovedi karnevalov v Braziliji zaradi strahu pred nasiljem

Težave imajo tudi v prestolnici Brazilije

20. februar 2017 ob 18:25

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO/STA

Zaradi strahu pred izbruhom nasilja je 16 mest v brazilski zvezni državi Espirito Santo odpovedalo prireditve ob tradicionalnem karnevalu.

Kot razlog so po poročanju brazilskega časopisa O Globo navedli krizo javne varnosti. Med nedavno stavko policistov zaradi neizplačevanja plač je bilo namreč več izbruhov nasilja na ulicah te zvezne države.

Med stavko policije na začetku meseca se je zelo povečalo število kriminalnih dejanj, med drugim so mediji poročali o umoru najmanj 130 ljudi, ropali so trgovine, zaradi varnosti pa so bile šole zaprte, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Težave imajo tudi v Riu de Janeiru, kamor so za zagotovitev varnosti napotili približno 9.000 vojakov. Zaradi recesije je več zveznih držav v finančni krizi. Med drugim bo letos v Riu de Janeiru potekalo okoli 450 karnevalskih sprevodov, kar je približno 50 manj kot lani.

K. K.