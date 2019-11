Foto: BoBo

V četrtek malo pred poldnevom je pred policijsko postajo Ilirska Bistrica pripeljal osebni avtomobil nemških registrskih tablic. Vozila je državljanka Grčije, v vozilu bila še dva državljana Sirije, z urejenim statusom v Nemčiji.

Klicali so pomoč, zato je k vozilu prihitel bližnji gasilec. Ko je videl, da je avtu še en človek z minimalnimi znaki življenja, je poklical zdravniško pomoč, pojasnjujejo na PU Koper.

Zdravnica iz ZD Ilirska Bistrica je moškega oživljala, a je kljub temu umrl. Vzrok smrti je bila podhladitev in izčrpanost.

Policisti so ugotovili, da je 20-letni državljan Sirije klical v Nemčijo svoja brata in povedal, da ne more več in naj ga pridejo iskati. Sorodniki so ga našli nekje v gozdu, v bližini Ilirske Bistrice, na podlagi koordinat, ki jih je poslal.