Borisu Kobalu za plagiatorstvo pogojna kazen

Sodišče mu je zaradi priznanja krivde prisodilo leto in tri mesece pogojne kazni

Celje - MMC RTV SLO

Boris Kobal v opravičilu med drugim piše, da je narobe ravnal, ker se je zavil v molk in slovenski javnosti ni pojasnil, kaj se dogaja. Foto: BoBo

Boris Kobal se je za goljufijo in kršitev materialnih avtorskih pravic pogodil za pogojno kazen eno leto in tri mesece za dobo treh let.