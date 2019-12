Nekdanjemu župniku so med drugim naložili terapijo. Foto: Pixabay

Oznanilo o tem je objavila ljutomerska župnija, kjer je Zrim deloval do aprila lani. Policija zaradi novih okoliščin po navedbah Dnevnika zbira dodatna obvestila.

Kot so pred dnevi zapisali v oznanilih na spletni strani župnije Ljutomer, je bil Zrim "v skladu z navodili kongregacije za nauk vere v zunajsodnem upravnem kazenskem postopku spoznan za krivega zaradi spolnega nasilja nad mladoletnimi in odraslimi osebami". Naloženi so mu bili določeni ukrepi, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu, prepoved vračanja v župnije službovanja brez škofovega izrecnega dovoljenja in prepoved javnega maševanja, dokler ne bo uspešno končana ustrezna terapija, so zapisali v oznanilu.

"Delo cerkvenega sodišča je bilo strokovno in korektno, zaradi narave zlorab je šlo za zunajsodni postopek. Vodenje postopka je cerkvenemu sodišču v Ljubljani naložila kongregacija za nauk vere. Obtoženi je bil, potem ko so bile zaslišane vse stranke v postopku, spoznan za krivega, ukrep ima naravo pokorila in spodbude k poboljšanju," je za Dnevnik povedal murskosoboški škof Peter Štumpf. Po njegovem pojasnilu izvensodni ukrep ni enako kot cerkvena kazen suspenza in - v skrajnem primeru - odslovitev iz kleriškega stanu.

Katoliška cerkev je namreč aprila lani župnika Zrima umaknila iz župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Takšen ukrep so sprejeli "zaradi suma kaznivega dejanja". Umik pa po takratnih pojasnilih Štumpfa za javnost še ni pomenil, da je osumljeni resnično kriv. Po neuradnih podatkih pa naj bi se tedaj nekaj staršev pritožilo nad župnikovim nespoštljivim odnosom do otrok pri verouku.

V murskosoboški škofiji je takih postopkov zelo malo, je za STA povedal Andrej Saje, ki je vodil postopek. Podrobneje primera zaradi varstva osebnih podatkov sicer ni želel pojasniti. Sankcije so od prepovedi določenih služb, do tega, da mora iti na določeno terapijo in da ne sme bivati v tistih krajih, kjer je to naredil, je povedal Saje. Tako je bila po njegovih navedbah izrečena tudi sankcija v postopku proti Zrimu.

Policija zbira dodatna obvestila

Na Policijski upravi Murska Sobota so za Dnevnik potrdili informacijo, da so lani preverjali sume storitev kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. Kazenske ovadbe niso spisali, pristojnemu okrožnemu tožilstvu v Murski Soboti so poslali le poročilo. Vendar kriminalisti niso opustili preiskave. "Zaradi novih okoliščin zbirajo dodatna obvestila, na podlagi katerih bodo izvedli vse nadaljnje ukrepe," so zapisali.