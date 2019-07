Zdajšnji minister za zdravje Aleš Šabeder je kmalu po nastopu mandata generalnega direktorja UKC-ja Ljubljana Uroša Smiljića odpustil zaradi ukinitve delovnega mesta v enoti za evidentiranje sredstev. Foto: Televizija Slovenija

Po poročanju TV Slovenija je delovno sodišče odločilo, da je UKC Ljubljana dolžan pozvati nazaj na delo nekdanjega skladiščnika v ljubljanskem UKC-ju Uroša Smiljića.

Za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja pa mu mora plačati razliko med plačo in nadomestilom za brezposelnost. Odločitev delovnega sodišča sicer še ni pravnomočna. V UKC-ju se bodo glede tega še posvetovali z odvetnikom.

Smiljić je na delovnem sodišču tožil nekdanjega delodajalca in zahteval, da ga ta znova zaposli. V UKC-ju Ljubljana so po izbruhu afere s preskakovanjem Smiljiću odpovedali zaposlitev, vendar ne iz krivdnih razlogov, ampak zaradi ukinitve delovnega mesta.

Siva eminenca

Uroš Smiljić naj bi v UKC-ju Ljubljana več let veljal za nekakšno sivo eminenco, ki lahko uredi kar koli. Kot so po hišnih preiskavah oktobra 2016 poročali mediji, naj bi skladiščnik, ki se je predstavljal tudi kot strokovnjak za računovodstvo ali celo kot pomočnik direktorja, med ljudmi veljal za nekoga, ki lahko vse uredi, tudi obravnave mimo čakalnih vrst, v zameno za nagrade.

Obtožnica v zadevi domnevnega podkupovanja za preskakovanje čakalnih vrst navaja več primerov, ko naj bi Smiljić zahteval in prejel podkupnine od različnih ljudi v zameno za to, da jim je uredil hitrejše preglede, posege ali zdravljenje pri točno določenih zdravnikih. Podkupnine naj bi bile tako v denarju kot tudi v materialnih dobrinah, od piščancev in jajc do kuhinjske omarice.