Obsojenec prestaja kazen v zaprtem delu zavoda. Foto: BoBo

Kot so sporočili z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, je obsojenec, ki zaporno kazen prestaja v zaprtem dela zavoda, v času sprehoda poskusil pobegniti tako, da je preplezal ograjo sprehajališča znotraj zaprtega dela zavoda. Pri plezanju se je poškodoval po rokah. Obsojenca so po dogodku namestili v poseben prostor, obvestili so tudi zdravnika, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Več informacij bodo posredovali v ponedeljek.

V zaporu na Dobu sta se pred dnevi zgodila tudi dva napada na pravosodne policiste. V enem primeru, ko je zapornik paznika napadel z vilicami, je bil ta lažje poškodovan.