Fursovci so ustavili Ukrajinca, ki je vozil vozilo z litovskimi registrskimi tablicami. Foto: BoBo

Fursovi so nato obvestili policiste, ki so v postopku ugotovili, da je ukrajinski voznik v vozilu prevažal 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s PU-ja Ljubljana.

Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, postopki in dejavnosti policistov v povezavi s tujci, državljani Šrilanke, pa še potekajo, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Turški državljan med nezakonitim prevozom tujcev povzročil nesrečo

Ljutomerski policisti so v četrtek okoli 14. ure ustavljali vozilo avstrijskih registrskih tablic, vendar voznik kljub znakom policistov ni ustavil in je nadaljeval vožnjo. Pri tem je zapeljal z vozišča in trčil v žično ograjo in brajde na Razkrižju.

Na prizorišču nesreče so policisti prijeli več ljudi, med njimi tudi 59-letnega državljana Turčije, ki je po ugotovitvah policije v vozilu nezakonito prevažal štiri turške državljane, so sporočili s PU-ja Murska Sobota.

Vozniku so odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Ker je povzročil prometno nesrečo, so vozniku izrekli tudi globo. Po podatkih policije je v nesreči nastalo za okoli 800 evrov gmotne škode.