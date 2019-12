Zasežena pirotehnika. Foto: PU Kranj

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, omenjena tipa petard spadata v kategorijo F2. Njihova prodaja, posest in uporaba je prepovedana ter pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa v višini od 400 do 1200 evrov. Policija take predmete zaseže tudi, če niso storilčeva last.

V torkovem zasegu pirotehnike so del petard zasegli v eni izmed šol, drugi del pa so policistom po seznanitvi s postopkom proti otroku izročili starši. "To je izjemno dober primer odgovornega ravnanja šole in staršev," je izpostavil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos in dodal, da bodo policisti o otrokovem dejanju seznanili pristojni center za socialno delo.

Policisti so dosežke predstavili na tiskovni konferenci. Foto: PU Kranj

Tudi s Policijske uprave Koper poročajo o zasegih pirotehničnih izdelkov.

Minuli četrtek so sežanske policiste obvestili, da je več otrok kupilo petarde v trgovini v Sežani. Policisti so o tem obvestili tržni inšpektorat. Zasegli so 1.000 petard pop pop, ki spadajo v F1 razred, in 880 petard mini cicciola, ki sodijo v F2 razred. Pirotehnične izdelke je trgovina prodajala brez ustreznega dovoljenja, izdelki niso bili ustrezno označeni, prodajalec pa jih je prodajal v času, ko prodaja ni dovoljena.

Policisti so nato z zbiranjem obvestil prišli do informacij, da se v podobni trgovini v Postojni prav tako prodaja pirotehnične izdelke brez dovoljenja. Tudi v Postojni je inšpektor isti dan opravil pregled in zasegel dodatnih 400 kosov pirotehničnih izdelkov, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V petek pa so izolski policisti ugotovili, da je v eni izmed trgovin devetletnik kupil pirotehnične izdelke kategorije F1. Zanje velja starostna omejitev - dovoljeno jih je prodajati starejšim od 14 let. Policisti so zasegli 46 petard. Nato so v trgovini z živili zasegli še 2.100 petard. Prodajalec ni imel dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov, prodajal jih je izven dovoljenega časa in osebam mlajšim od 14 let. Policisti bodo podali predlog za uvedbo postopka o prekrških.

Foto: PU Kranj

Vsako leto nekdo ostane brez prstov

Medtem ko je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2, katerih glavni učinek je pok, prepovedana, pa je prodaja ognjemetnih izdelkov F1, katerih glavni učinek je pok, in med katere spadajo pokajoče žabice, pok vrvice in pokajoče kroglice, fizičnim osebam dovoljena, a le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Kot opozarjajo policisti, so bile med lanskimi prazniki zaradi uporabe pirotehnike na območju Slovenije hudo poškodovane tri osebe. Policisti ljudi pozivajo, naj za uporabo pirotehnike izberejo kraj, kjer ne motijo drugih. Poleg tega pri uporabi pirotehnike ni prostora za alkohol, droge ali objestnost.

Policisti ljudi opozarjajo tudi, naj kupujejo le originalne izdelke pri pooblaščenih prodajalcih. Prepovedano je predelovati pirotehnične izdelke zaradi večjega učinka, uporabljati pirotehnične izdelke v drugih predmetih, izdelovati pirotehnične izdelke ali zmesi in imeti v posesti take izdelke ter preprodajati pirotehnične izdelke.