Klavdija Perger, nekdanja poslanka SMC-ja in ministrica pod imenom Klavdija Markež. Foto: BoBo

Ministrstvo je pri preverjanju izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju projekta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem (SRIPT) junija letos zaznalo okoliščine, na podlagi katerih je vložilo naznanitev suma izvršitve omenjenih kaznivih dejanj.

"Država ima interes, da področje raziskav in razvoja v turizmu ohranja in še naprej podpira, vendar mora biti izvajanje tovrstnih projektov skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Od tega je tudi odvisna možnost nadaljnjega sofinanciranja raziskav in razvoja na področju turizma ministrstva," so zapisali v sporočilu.

Če se bodo sumi glede nezakonitosti izvajanja projekta SRIPT izkazali za upravičene, bo ministrstvo "izvedlo ustrezne sankcije in sprejelo usmeritve za nadaljnje ukrepanje".

Zbornica je projekt SRIPT prijavila na razpis za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije iz leta 2016. Ministrstvo je z njo aprila 2018 sklenilo pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere je prejela 390.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zbornica mora skladno s pogodbo o sofinanciranju ministrstvu predložiti zahtevke za izplačilo, ki morajo vsebovati dokazila o izvedenih dejavnostih in nastalih stroških. Ministrstvo na podlagi zahtevkov zbornici izplača sredstva. Zbornica je do 22. oktobra letos v prvi in drugi fazi izvajanja SRIPT-a prijavila za nekaj manj kot 625.000 evrov upravičenih stroškov, za kar je od ministrstva prejela sofinanciranje v vrednosti okoli 302.000 evrov.

Namen SRIPT-a je povezovanje različnih deležnikov iz gospodarstva in razvojnoraziskovalne sfere in spodbujanje povečanih skupnih vlaganj podjetij v razvojne projekte na področju trajnostnega turizma. Strateško partnerstvo so oblikovali na podlagi izraženega interesa turističnega gospodarstva, ki je koordiniranje SRIPT-a zaupalo Turistično-gostinski zbornici Slovenije. Poleg nje v projektu sodeluje še 35 gospodarskih družb in osem negospodarskih subjektov.

Klavdija Perger – ki je bila, takrat še s priimkom Markež, poslanka SMC-ja in tudi ministrica za izobraževanje, a je morala položaj ministrice po nekaj dneh zapustiti, ko se je izkazalo, da je njena magistrska naloga plagiat – je bila po informacijah spletnega portala Požareport pretekli petek odstavljena kot koordinatorka SRIPT-a. Že prej je po navedbah portala kot predsednik SRIPT-a odstopil prvi mož družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, ki je sicer ostal podpredsednik zbornice.

Pivčeva neuradno ni med ovadenimi. Foto: BoBo

Sodelovala tudi zdajšnja kmetijska ministrica

Med sodelavci pri projektu je bila tudi sedanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Požareport piše, da Pivčeva, ki naj bi za delo pri projektu prejela okoli 35.000 evrov bruto honorarja, svojega dela pri projektu "dejansko sploh ni opravila, vsaj v celoti ne, in da si je – ob pisanju poročila in obračunavanju honorarjev – nesramno prisvojila tuje delo oziroma opravljeno delo drugih sodelavcev na projektu". Pri tem naj bi po navedbah portala celo šlo za ponarejanje, krajo intelektualne lastnine in goljufijo.

Pivčeva pa v odzivu, ki so ga za Slovensko tiskovno agencijo posredovali z ministrstva za kmetijstvo, pojasnjuje, da je njeno svetovanje zajemalo vsebine na področju poznavanja projektnih okolij na nacionalni in mednarodni ravni, nacionalnih programov in programov Unije za financiranje znanstvenoraziskovalnih in razvojnih projektov.

"Strokovne podlage in gradiva je za svoje delo pripravljala sama in z njimi seznanjala koordinatorja in konzorcij," trdi Pivčeva in dodaja, da je pri pripravi in pregledih pripravljenih dokumentov zbornice, ki se nanašajo na raziskave in razvoj ter vsebine mednarodnih povezav in projektov, "odigrala ključno vlogo s svetovanjem in oblikovanjem vsebin, ne samo za koordinatorko, ampak tudi za celovito povezovanje partnerskih mrež in povezovanje vsebin vključenih partnerjev".

Pivčeva – ki je pri projektu sodelovala med avgustom 2017 in septembrom 2018, torej je večji del njenega sodelovanja potekal v času, ko je bila še državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu – po neuradnih informacijah ni med osebami, zoper katere je bil naznanjen sum kaznivega dejanja.

Erjavec brez komentarja

Odzval se je tudi prvak DeSUS-a Karl Erjavec – Pivčeva namreč sodi v ministrsko kvoto te stranke. "Po zagotovilih ministra Počivalška in ministrice Pivčeve naj bi bile vse očitane zadeve neutemeljene, saj naj bi bilo vse v skladu s predpisi," je navedel za Slovensko tiskovno agencijo in dodal, da očitkov zoper ministrico ne more komentirati, ker zadeve podrobneje ne pozna.