Foto: EPA

Past, ki so jo na začetku februarja v ribogojnici ribiške družine Bled zaradi suma lova na ogroženo vidro zasegli kriminalisti, naj bi bila po prvih pričevanjih res namenjena vidri. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je namreč opravil razgovor s predstavnikom blejske ribiške družine, ki je potrdil navedbe o tem, da je bila past nastavljena za vidro. Namen nastavljanja pasti je bil, da ujeto vidro preselijo nižje ob reki Savi, ker jim je pokončala celotno vzrejno oziroma matično jato rib vrste lipan. Prav tako je popolnoma izpraznila potok od jezera do ribogojnice. Ribiči vidre sicer niso videli, so pa po sledeh in načinu umorjenih rib sklepali, da gre za vidro.

Niso našli elementov kaznivega dejanja

Podatka o tem, kdo je nastavil past in zakaj, policisti uradno niso podali, prav tako po posvetu z državno tožilko niso našli elementov kaznivega dejanja, zato so zadevo v nadaljnje reševanje odstopili Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo zaradi suma prekrška po zakonu o divjadi in lovstvu.

"Ko bomo našli kršilca, bo proti njemu uveden prekrškovni postopek zaradi lova prostoživečih živali, ki niso divjad in se ne lovijo." Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Na podlagi prejetega odstopa omenjene zadeve in navedb v priloženi dokumentaciji je inšpektorat uvedel inšpekcijski postopek zaradi suma kršitve določil 24. točke prvega odstavka 44. člena zakona o divjadi in lovstvu, ki določa, da je pri lovu prepovedano uporabljati pasti stopalke in pasti, ki ne omogočajo selektivnega lova.