Uprava zapora na Dobu je po poročanju časnika Večer ugodila prošnji Jureta Cekute in mu zaradi slabega zdravja začasno prekinila prestajanje zaporne kazni. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) niso razkrili, do kdaj velja začasna prekinitev, a so pri časniku neuradno izvedeli, da ta velja do 11. oktobra letos. V obdobju treh mesecev (od 11. julija do 11. oktobra) Cekuti tako ne teče čas prestajanje zaporne kazni.

Prekinitev zaporne kazni lahko obsojencu odobri direktor zavoda za prestajanje kazni zapora po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, med drugim tudi zato, če obsojencu zavod, kjer prestaja zaporno kazen, zaradi njegove hude bolezni, poškodbe ali potrebnega zdravljenja ne more zagotoviti potrebne zdravstvene oskrbe, so ob tem pojasnili v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Napeljeval Zupana, da mu je predal zaupne dokumente

Cekuta je bil leta 2014 obsojen na zaporno kazen in 30.000 evrov stranske kazni, ker je Petra Zupana z obrambnega ministrstva napeljal, da mu je predal zaupne dokumente glede nakupa oklepnikov, nato pa podatke posredoval finskemu podjetju Patria, za kar mu je podjetje plačalo 460.000 evrov. Višje sodišče je sodbo nato februarja 2017 potrdilo. Obsojen je bil tudi Zupan, ki pa je medtem kazen že prestal. Cekuta se je na Dobu zglasil septembra, potem ko je izčrpal vse pravne možnosti in je najprej okrožno, nato pa še višje sodišče pritrdilo mnenju zdravniške komisije, da je dovolj zdrav za v zapor.

Cekutov odvetnik Janko Jerman je sicer izpostavljal, da ima njegova stranka hudo sladkorno bolezen in težave s srcem. Prepričan je, da mu na Dobu ne morejo v vsakem trenutku zagotoviti primerne zdravstvene oskrbe. Zdravniška komisija, ki je odločala o njegovem primeru, je menila nasprotno, namreč da mu na Dobu ustrezno zdravstveno oskrbo lahko zagotovijo, tudi če bi potreboval pogoste zdravstvene obravnave.