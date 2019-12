Veterinarska inšpekcija je lastnika psov, ki so napadli sosedo, že obravnavala ter ga opozarjala, naj zagotovi primerno ograjo. Foto: Radio Koper

Po poročanju PU Koper so policisti ugotovili, da je 50-letna ženska na svojem dvorišču opazila štiri pse, ki so se sprehajali brez nadzora. Stopila je iz hiše, da bi opozorila lastnika psov, takrat pa jo je napadel eden izmed psov. Kmalu so pritekli še ostali trije in jo začeli gristi po celem telesu.

Ko je začela kričati na pomoč, so jo psi prenehali napadati, vendar so še vedno renčali na njo. Odšli so šele, ko se je povsem umirila. Kot še dodajajo koprski policisti, je bila 50-letnica lažje telesno poškodovana.

Policisti so nato ugotovili, da je skrbnik psov pasme kangal 29-letni moški iz iste vasi, psi pa do sedaj še nimajo evidentiranega ugriza.

Psi uhajajo skozi ograjo

Po poročanju Radia Koper so psi napadli Vido Klenovšek iz Boninov, ki je zdravniško pomoč najprej poiskala na izolski urgenci, v petek pa je obiskala tudi antirabično ambulanto.

Klenovškova meni, da skrbnik ne za mladiče ne za druge pse, ki jih ima, ne skrbi, kot bi moral, saj, kot pravi, "ograja ni varna, psi uhajajo skozi porton ali pod ograjo". Večkrat naj bi s sokrajani opozarjala na to, kaj se lahko zgodi. "Ti mladiči, ki imajo sedem ali osem mesecev, bodo to ponovili. To je bilo le opozorilo, " je povedala za Radio Koper.

Veterinarska inšpekcija je lastnika psov po informacijah Radia Koper že obravnavala ter ga opozarjala, naj zagotovi primerno ograjo. Po srednem napadu mu je odredila, da pse odpelje na pregled zaradi stekline. Ker so mlajši od devetih mesecev, jih ne morejo označiti za nevarne pse.

V policijskem poročilu piše, da so povzročili lažje telesne poškodbe, zato ni jasno, ali bo veterinarska inšpekcija sploh odredila odvzem. Policija je o dogodku obvestila državno tožilko, ki je menila, da gre za prekršek, zato je policija zoper skrbnika uvedla hitri postopek z odločbo o prekršku.

Inšpekcija obravnava tudi pogin enega od starejših psov istega skrbnika.