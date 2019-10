Na začetku meseca je v Kopru potekal shod v podporo priprtemu Kiliçu. Foto: MMC RTV SLO

Sodišče je odločilo, da ni razlogov za njegovo izročitev Turčiji, poroča TV Slovenija. Na začetku septembra je Interpol umaknil tiralico za Ismetom Kiliçem, saj je ugotovil, da turške oblasti ta mehanizem zlorabljajo za preganjanje političnih zapornikov.

Kilic je sicer že pred več kot 20 leti v Nemčiji pridobil politični azil, od leta 2008 pa je tudi nemški državljan. Doma so ga preganjali, ker je kot sindikalni zaupnik delil letake, v katerih je bil kritičen do odnosa tedanjega režima do vojne s Kurdi.