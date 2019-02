Po ugotovitvah kriminalistov je osumljena zdravstvena uslužbenka od leta 2017 do letos ponaredila več kot 200 zelenih receptov na svoje ime in na ime soosumljenega. Na vseh receptih je ponarejen podpis več zdravnikov. Foto: BoBo

Pomočnik vodje mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl, ki je predstavil podrobnosti kriminalistične preiskave, je dejal, da so v okviru tega predkazenskega postopka na območju PU-ja Maribor izvedli skupno šest hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih avtomobilov, kjer so iskali materialne dokaze za nadaljnji kazenski postopek.

Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, je bila usmerjena v utemeljitev sumov storitve kaznivega dejanja goljufije, za kar je predpisana kazen do treh let zapora.

Po ugotovitvah kriminalistov je osumljena zdravstvena uslužbenka od leta 2017 do letos ponaredila več kot 200 zelenih receptov na svoje ime in na ime soosumljenega. Na vseh receptih je ponarejen podpis več zdravnikov.

Na podlagi teh receptov so lekarne izdale več kot 600 zavojev zdravil sanval, zaldiar, lexaurin in doreta. Po Kolblovih besedah gre za zdravila, ki jih izdajajo samo na recept in so zelo iskana pri odvisnikih od prepovedanih mamil. Večinoma so pomirjevala oziroma zdravila proti nespečnosti.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so potrdili, da je osumljena njihova medicinska sestra, ki je delala v urgentnem centru. Foto: Radio Maribor/Bobo

S tem je bil oškodovan Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je končni plačnik zdravil. Dozdajšnje ugotovitve kažejo, da ta škoda znaša med 3000 in 5000 evri.

Koliko sta s tem zaslužila osumljena ali morda še kdo drug, kriminalisti še ugotavljajo. "Preiskava natančne škode in obsega izvrševanja kaznivih dejanj še poteka. Nadaljnja preiskava bo usmerjena tudi v preprodajo teh zdravil in iskanje razlogov za sum, da sta osumljena izvedla še druga kazniva dejanja," je povedal Kolbl.

Osumljena sestra je delala v UKC-ju Maribor

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so potrdili, da je osumljena njihova medicinska sestra, ki je delala v urgentnem centru.

Po besedah predstojnika tega centra Romana Koširja so bili o sumu na nepravilnosti opozorjeni pred tednom dni. Ker je osumljena v urgentni službi sodelovala z zdravniki tako kliničnega centra kot Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, so zadevo preverili pri obojih.

"Konkretno sem govoril z dvema zdravnikoma iz zdravstvenega doma in enim našim zdravnikom. Vsi so potrdili, da teh receptov niso napisali in da podpisi niso njihovi, zato smo zadevo prijavili policiji in pozneje tudi sprožili postopek izredne odpovedi zaposlitve," je pojasnil.

Po njegovem vedenju je osumljena zlorabila podpis okoli 20 zdravnikov. Večinoma naj bi šlo za zdravnike zdravstvenega doma, ki redno dežurajo v urgentnem centru UKC Maribor.

Medicinska sestra ponarejala recepte

Zaradi narave dela v tej službi ni nenavadno, da je imela medicinska sestra dostop do receptov in štampiljk. "To je naš ustaljeni način dela. Zdravniki, sestre, recepti, štampiljke so na voljo v vsakem trenutku zaradi samega procesa dela," je pojasnil Košir.

Kriminalisti so osumljenima v petek začasno odvzeli prostost in ju še isti dan tudi izpustili, saj ni bilo več razlogov za pridržanje. Soosumljeni je moški, več o njegovi identiteti za zdaj ni znanega.

Sumljivo dogajanje prepoznali v lekarni

Dogajanje je kot sumljivo prva opazila uslužbenka v lekarni v bližini Maribora, ki je prepoznala, da na receptu ni pravi podpis lokalne zdravnice. "Na listi že izdanih zdravil tej osebi je videla izjemno velike količine teh pomirjeval in je o tem obvestila to zdravnico, ta pa svoje nadrejene v zdravstvenem domu, ti pa so obvestili nas," je pojasnil Košir.

UKC Maribor, kjer je bila omenjena medicinska sestra zaposlena dobri dve leti, ob tem ni bil oškodovan.