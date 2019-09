Foto: MMC RTV SLO/Sindikat policistov Slovenije/M. M.

V Ljubljani je 4. aprila zvečer moški ugrabil enega izmed avtobusov potniškega prometa. Voznika je prisilil, da je zavil v smeri ljubljanske obvoznice, kjer pa sta ga prestregla policista. Med policijskim postopkom je osumljenec umrl.

Postopek policistov je zato preverila komisija, ki jo je imenovala generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Komisija je ugotovila, da sta policista svoja pooblastila uporabila upravičeno, zakonito in strokovno, saj 49-letni moški ni upošteval njunih večkratnih zakonitih ukazov in opozoril. Da bi ga obvladala, sta tako uporabila plinski razpršilec, različne oblike telesne sile in sredstva za vklepanje in vezanje.

Med varnostnim pregledom je moški postal neodziven in ni več kazal znakov življenja. Policisti so takoj obvestili Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana in zaprosili za prihod reševalcev. Do njihovega prihoda so policisti izvajali temeljne postopke oživljanja, ki so jih nadaljevali zdravnik in reševalci Reševalne postaje Ljubljana, a neuspešno.

Smrt moškega tako po ugotovitvah komisije ni bila posledica uporabljenih prisilnih sredstev. To je mogoče razbrati tudi iz zdravstvene dokumentacije, ki jo je pridobila komisija in iz katere je razvidno, da pri uporabi prisilnih sredstev ni bilo poškodb, ki bi kakor koli vplivale na smrt, so še zapisali na GPU-ju.