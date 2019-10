Policija zbira obvestila glede okoliščin dogodka. Foto: BoBo

Kot so sporočili s policije, so bili o dogodku obveščeni kmalu po polnoči, zavarovali so kraj dogodka in izvedli prve ukrepe za izsleditev storilca. 24-letnega osumljenca so izsledili v manj kot dveh urah in mu odvzeli prostost.

Policisti osumljenca sumijo kaznivega dejanja umora in opravljajo nadaljnja preiskovalna dejanja, zato podrobnosti dogodka za zdaj še ne razkrivajo.