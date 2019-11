Nekateri so spustili naprej vozila z nedelujočimi zavorami. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Martin Rupnik je pojasnil, da je okoli 100 sodelujočih kriminalistov in policistov v tem tednu opravilo 35 hišnih in osebnih preiskav. V njih so zasegli predmete in listine, ki bodo v kazenskem postopku služile kot dokazi. Štirim osebam so odvzeli prostost in jih bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku. Eden izmed osumljencev je tudi specialni povratnik, saj je že izvrševal takšna kazniva dejanja, je povedal Rupnik.

Preiskavo so začeli na podlagi informacij, da je v Ljubljani tehnični pregled vozila mogoče opraviti, čeprav vozilo ni tehnično brezhibno. Ugotovili so, da takšna praksa pri enem od izvajalcev tehničnih pregledov iz okolice Ljubljane poteka redno.

Policija tako sumi osem tehničnih preglednikov pri enem od ponudnikov pregledov, da so prejemali podkupnino v zameno za to, da potrdijo tehnično brezhibnost vozil, ki to niso. Tako naj bi vozilom potrjevali brezhibnost zgolj na podlagi listin in ne na podlagi dejanskega pregleda. Tam, kjer se ne zapisujejo elektronski podatki, so te vpisovali ročno. Lahko pa so namesto okvarjenega vozila na stezo zapeljali kar drugo, tehnično brezhibno vozilo.

Na cesto vozila brez delujočih zavor

Zneski podkupnin so se gibali vse do 1.200 evrov, odvisno od vrste vozila in števila tehničnih napak. Potrjevali pa so tudi vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, zaradi katerih je ogrožena tudi varnost drugih udeležencev v prometu, je opozoril Rupnik. Tako denimo na nekaterih tovornih in osebnih vozilih niso delovale zavore, na drugih so bili okvarjeni krmilni mehanizmi ali pa ugotovljene različne okvare na podvozju vozila.

V preiskavi so ugotovili, da je bilo v krajšem času na dan lažno potrjenih tudi do 20 vozil, ki niso bila tehnično brezhibna.

Usklajeno delovanje posrednikov in preglednikov

Tiskovna konferenca PU-ja Ljubljana. Foto: PU Ljubljana

Po ugotovitvah policije je med seboj usklajeno delovalo vseh osem tehničnih preglednikov in trije zunanji posredniki. Kaznivih dejanj pa so poleg teh osumljeni tudi tisti uporabniki oz. lastniki vozil, ki so dali podkupnino. V enem primeru je šlo za dajalca podkupnine, ki ima v lasti številna tovorna vozila, ki jih v vsakodnevnem prometu vozijo poklicni vozniki.

Policija je 29 fizičnih oseb osumila 107 različnih kaznivih dejanj. Predvsem je šlo za kazniva dejanja jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi in dajanja daril za nezakonito posredovanje ter ponareditve ali uničenja uradne listine. Za ta kazniva dejanja so predvidene kazni zapora od enega do osmih let.

Prav tako je policija že zasegla večje število tovornih in osebnih vozil, za katera po odredbi sodišča že potekajo izredni tehnični pregledi.

Policija preiskovanju korupcije namenja posebno pozornost, je dodal vodja oddelka za korupcijo na Generalni policijski upravi Božidar Južnik. Je pa preiskovanje takšnih dejanj zahtevno, saj so za korupcijska kazniva dejanja odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnine, dejanja pa se praviloma dogajajo v izrazito zaprtih krogih.

Po podatkih za prvih deset mesecev letošnjega leta je policija obravnavala 104 korupcijska kazniva dejanja, kar je za petino več kot v enakem obdobju lani. Do konca oktobra so policisti ovadili 147 ljudi, višina danih, ponujanih ali zahtevanih podkupnin pa je presegla pol milijarde evrov, so zapisali v policiji.