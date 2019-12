Foto: Policija

Pri pregledu prtljage z rentgenom so v kovčku z osebno garderobo francoskega državljana odkrili večji kovinski boksar s tremi bodali, od katerih je bilo sredinsko dolgo 19,3 cm, stranski dve pa vsako po 17,6 cm.

"Predmet spada v kategorijo hladnega orožja, katerega posest je po zakonu o orožju prepovedana in se ne sme prenašati čez državno mejo. Državljanu Francije je bilo hladno orožje zaseženo in zoper njega je takoj uveden postopek o prekršku z izdajo odločbe v hitrem postopku. Po plačilu 250 evrov globe in 100 evrov sodne takse je nadaljeval pot domov," so sporočili s Policijske uprave Koper.